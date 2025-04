Officine Fuoriserie Maserati: trionfa l’artigianalità. Nella fabbrica di Modena potenziata la personalizzazione

MODENA - C’è un luogo in cui la tradizione incontra l’innovazione. Dopo aver celebrato lo scorso dicembre i suoi 110 anni di storia, per Maserati il 2025 segna un’altra importante ricorrenza: la nascita del simbolo del Tridente. Ispirato alla statua del Nettuno, che troneggia in Piazza Maggiore a Bologna, il fregio fu disegnato dal quarto fratello Maserati: Mario da sempre più avvezzo al mondo dell’arte che a quello dei motori. Tridente che, tuttora, campeggia con orgoglio sullo stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, dov’è stato inaugurato il nuovo reparto Officine Fuoriserie Maserati. Una sezione che vede all’opera oltre 40 tecnici specializzati, tra artigiani, ingegneri e designer, pronti a tradurre le idee dei clienti in realtà.

Più che semplici auto, da questo reparto usciranno ogni giorno 8 esemplari unici che, con le dovute accortezze, potranno arrivare a 24 unità giornaliere impiegando fino a 110 addetti. Frutto di un investimento di 11 milioni di Euro, le Officine Fuoriserie Maserati si sviluppano su un’area di 4.000 metri quadrati. Fulcro di questo reparto sono le 20 postazioni di verniciatura, che fondono tecnologia con artigianalità, per rendere unica l’intera gamma del Tridente dalla Grecale, passando per GranTurismo e GranCabrio, fino alle sportive MC20 e GT2 Stradale. L’obiettivo è far uscire da questa sezione circa il 20% della produzione annua.

Il programma Fuoriserie Maserati si articola su tre livelli di personalizzazione. Troviamo quindi le collezioni Fuoriserie Corse e Fuoriserie Futura. La prima rende omaggio alla gloriosa tradizione sportiva di Maserati, reinterpretando le livree delle vetture da competizione del Tridente in chiave moderna. La collezione Futura sperimenta nuove soluzioni cromatiche con l’utilizzo di materiali innovativi provenienti da settori come il design d’interni e lo sportswear. Infine la sezione Bespoke mette al centro il cliente che, con il supporto dei designer del Centro Stile Maserati, può realizzare la sua vettura su misura attingendo a un catalogo pressoché illimitato.

Manifesto di Officine Fuoriserie Maserati è l’esclusiva MC20 Cielo “Less is More…?”, modello unico che rende omaggio al movimento Bauhaus. La livrea della vettura, con geometrie che percorrono tutta la carrozzeria, richiama l’essenzialità estetica del celebre movimento artistico utilizzando tonalità che omaggiano la storia del marchio e della città di Modena. Un tributo alla creatività e alla sperimentazione, sintesi di ciò che rappresenta Officine Fuoriserie Maserati.