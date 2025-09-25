Omoda & Jaecoo porta le Super Hybrid sotto i riflettori del Salone di Torino

Omoda & Jaecoo ha confermato la presenza al Salone dell'Auto di Torino, in programma dal 26 al 28 settembre, presentando la tecnologia Super Hybrid SHS-H, il nuovo powertrain ibrido HEV che va ad affiancare l'ormai noto SHS-P. Omoda 7 SHS-P è un punto di riferimento nella gamma del marchio cinese grazie al design avveniristico, agli interni multisensoriali e ad un avanzato sistema Super Hybrid che coniuga efficienza e piacere di guida.

Equipaggiato con batteria ad alta capacità e trasmissione dedicata Dht, Omoda 7 SHS-P può percorrere oltre 1.200 km con un pieno e la batteria carica, con consumi minimi e prestazioni senza compromessi. Ad affiancare il suv di Jaecoo 7 viene proposto Jaecoo 5 SHS-H che vanta trazione anteriore, stile outdoor e un sistema Full Hybrid da 224 CV che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e un consumo dichiarato di 19km/litro. Durante tutto l'evento sarà possibile provare su strada Jaecoo 7 SHS-P e Omoda 9 SHS-P, l'ammiraglia dei suv elettrificati che unisce comfort di livello premium e tecnologia avanzata.