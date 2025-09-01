​Omoda & Jaecoo protagonisti all'IAA di Monaco, ecco i modelli sotto i riflettori

In occasione del Salone Internazionale dell'Auto IAA di Monaco di Baviera, in programma dal 9 al 12 settembre 2025, Omoda & Jaecoo mostrerà i modelli Omoda 7 e Jaecoo 5 che, a fine anno, debutteranno anche in Italia. Nello specifico, il crossover Omoda 7 presenta un design affilato ed evoluto, caratterizzato da linee tese e luci ritmiche intelligenti, oltre ad un abitacolo in cui spicca lo schermo mobile da 15,6 pollici ed un sistema di riconoscimento vocale a quattro zone, che consente ad ogni passeggero di interagire in maniera indipendentemente con la vettura.

Jaecoo 5, già visto in Italia nell'anteprima nazionale del MiMo Milano-Monza Motor Show 2025, sarà disponibile nelle concessionarie della penisola da settembre 2025. Si tratta di un SUV compatto, offerto con 3 tipologie di motorizzazioni, a benzina, ibrida HEV e 100% elettrica. L'abitacolo sfrutta un tetto panoramico da 1,45 mq, offre una capacità di carico di 480 litri e 35 vani portaoggetti. Nell'area espositiva del brand ci saranno anche i modelli Omoda 5 BEV, Jaecoo 7 Super Hybrid e Omoda 9 Super Hybrid; inoltre, al Salone di Moncao sarà possibile provare su strada Omoda 5 BEV, Jaecoo 7 Super Hybrid ed Omoda 9 Super Hybrid.