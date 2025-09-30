Omoda-Jaecoo, la serata spettacolo a Milano che illumina la tecnologia Super Hybrid

MILANO È la propulsione ibrida la chiave su cui l’accoppiata Omoda & Jaecoo, marchi “gemelli” del colosso cinese Chery, punta per conquistare il mercato europeo nell’ambito di una strategia che affida all’Italia, assieme a Spagna e Regno Unito, un ruolo fondamentale e che si basa sulla costante evoluzione del prodotto. Ne abbiamo avuto l’ennesima conferma con la presentazione, organizzata a Milano, della più recente evoluzione della piattaforma tecnologica SHS (Super Hybrid System) che alla declinazione plug-in contraddistinta dalla lettera P affianca ora la versione H, cioè la variante full hybrid che libera dalla necessità di ricorrere alla ricarica esterna. La nuova piattaforma è stata tenuta a battesimo dalla Omoda 5 SHS-H, il Suv di taglia media (è lungo 4.220 mm) che può contare sulla spinta dei 224 cv messi a disposizione dalla collaborazione tra il turbo a benzina 1.5 Tgdi e due unità elettriche alimentate dalla batteria da 1,8 kWh. Questo modello, proposto negli allestimenti Pure e Premium il cui listino parte da 28.500 e 31.500 euro rispettivamente, può contare su un equipaggiamento ricco di tecnologie e di sistemi Adas (Assistenza alla guida) di ultima generazione, oltre a promettere un’autonomia complessiva superiore ai 900 chilometri.

Durante l’evento milanese è stato enfatizzato il ruolo di apripista del protagonista della serata, anticipatore di una nutrita serie di new entry destinate ad arricchire l’universo SHS. Entro la fine dell’anno toccherà infatti a Jaecoo 5 SHS-H, già disponibile sia con propulsione termica, sia in versione Bev 100% elettrica. Nel corso del 2026 sarà invece la volta delle declinazioni plug-in (SHS-P) di Omoda 7 e Jaecoo 8 che condividono il motore termico 1.5 turbo a benzina e promettono prestazioni ai vertici della categoria. In particolare, Jaecoo 8 merita i galloni di ammiraglia del brand grazie alle dimensioni importanti (è lunga 4.820 mm), al bagagliaio che può arrivare e 2.021 litri e alla possibilità di ospitare fino a 7 persone che possono beneficiare del sistema di climatizzazione multi-zona e godere della qualità audio garantita dai 14 altoparlanti dell’impianto hi-fi Sony.

A sottolinearne la vocazione è premium concorrono anche le tecnologie più evolute messe al servizio della funzionalità, come il sistema Ardis con trazione integrale “Torque vectoring” capace di trasferire fino a 1.800 Nm di coppia alle ruote posteriori, ottimizzando così la trazione anche nelle condizioni di marcia più estreme. A proposito di ammiraglie, i “cugini” rispondono con la Omoda 9 plug-in il cui powertrain eroga oltre 500 cv che promettono un’accelerazione 0-100 in soli 4,9 secondi, con un’autonomia dichiarata superiore a 1.100 km, 145 dei quali percorribili con la sola propulsione elettrica.

Tutta questa dovizia di soluzioni tecnologiche, abbinata a una particolare attenzione al look e al comfort, ma senza mai trascurare le performance, ha giovato ai risultati di vendita ottenuti in Italia da entrambi i brand, che in agosto hanno conquistato una quota dell’1,63% sul mercato privati, con Omoda 5 e Jaecoo 8 stabili nella top ten dei rispettivi segmenti, mentre Jaecoo 7 Super Hybrid occupa il primo posto, detenendo il 29% del relativo mercato privati, nella classifica dei C-Suv ibridi plug-in.