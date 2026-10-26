Omoda X, il concept che prefigura un nuovo modello e un nuovo corso dal carattere più netto

Omoda si sta preparando a presentare un nuovo modello destinato a dare una svolta al proprio stile e alla propria immagine. Lo mostra in anteprima il concept X che è stato presentato in occasione del Chery User Summit 2026, la grande kermesse della quale il gruppo Chery sta esponendo presso il proprio quartiere generale di Wuhu tutti i prodotti attualmente in listino accanto a quelli che vedremo nel futuro prossimo insieme alle tecnologie che li equipaggeranno.

L’elemento fondamentale della Omoda X è lo stile che si discosta in modo deciso da quella dei modelli attuali caratterizzati da un’impostazione da crossover dotati di linee tese e raccordate. Il concept cinese invece guarda di più al mondo del fuoristrada con dimensioni più imponenti, forme e parafanghi squadrati e linee più nette e spezzate. Nuovi inoltre i fari anteriori e la firma luminosa, mentre i gruppi ottici posteriori ripropongono la firma luminosa a fulmine, ma semplificata.

Nuova anche la filosofia degli interni. Le linee sono più aggressive mentre tinte e materiali sono più sportivi come il finto carbonio e le pelli bicolore cucite a contrasto. Anche la plancia cambia: lo schermo centrale infatti non è più a sbalzo e orizzontale, ma più basso e verticale, ci sono più comandi fisici e la strumentazione è protetta da una palpebra, dunque non è un semplice visore rettangolare. Così come sull’Omoda 4, il pulsante di avviamento è protetto da uno sportellino rosso.

Anche il comando della trasmissione è diverso: non più sul piantone a levetta, ma sul tunnel e rotante con il display al centro che indica la marcia innestata. In poche parole la Omoda X vuole diventare meno “cinese” e più riconoscibile rispetto a tutte le altre vetture che battono la bandiera del Dragone iniziando un percorso stilistico che punta a dare all’intero brand una personalità più spiccata. E sarebbe un importante segnale di cambiamento da parte dell’intera industria cinese.

Poche le notizie che Omoda ha fornito. Si sa che la X – o come si chiamerà perché la lettera potrebbe essere sostituita da un numero o anche da un nome, proprio per sottolineare la svolta – sarà basata su una nuova piattaforma, sarà lunga circa 4,7 metri e, anche se non possiamo parlare di fuoristrada vero e proprio, potrà comunque di avventurarsi tranquillamente fuori dai nastri d’asfalto vista la sua altezza da terra di 200 mm e la capacità di superare guadi alti anche 700 mm.

Il sistema di propulsione dovrebbe essere ibrido plug-in o elettrico, dunque avrà la spina in ogni caso e, se avesse anche il doppio motore elettrico, anche la trazione integrale con la possibilità di sfruttare la coppia abbondante e modulabile di questo tipo di trazione per superare anche tratti fortemente scoscesi e con scarsa aderenza facendo a meno del riduttore. La X inoltre dichiara una capacità di traino di ben 1.800 kg, anche questa una caratteristica più vicina agli utenti non cinesi.

Sul fronte delle tecnologie, la X ha un assistente vocale ancora più intelligente e pronto ad irrompere senza essere chiamato, inoltre è provvisto di un sistema di visione notturna in grado di individuare potenziali pericoli nel buio a una distanza di 90 metri. Tipicamente cinesi invece sono il sistema di captazione acustica, che riconosce e assiste più persone all’interno dell’abitacolo per il Karaoke, e i mecha pet ovvero piccoli personaggi magnetici con tecnologia NFC.

Il modello di serie della Omoda X arriverà sul mercato, anche in Italia, tra la fine del 2027 e l’inizio dell’anno successivo, ma potrebbe mostrarsi nella sua veste definitiva già dal prossimo aprile in concomitanza del Salone di Shanghai.