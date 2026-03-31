Opel, affinata al Nürburgring la nuova Corsa GSE. Sottoposta ai test finali dai tecnici del Fulmine

Attesa a fine 2026, la nuova Opel Corsa GSE, la sportiva elettrica di segmento B della casa del fulmine, sta svolgendo i test che precedono l'inizio della produzione e, di recente, è stata impegnata sul circuito del Nürburgring. In questo tracciato leggendario, conosciuto da tutti gli appassionati di guida sportiva, gli uomini Opel si sono concentrati sulla messa a punto del telaio.

La Opel Corsa di serie più potente mai costruita, oltre che per i dettagli estetici che la distingueranno dalle varianti convenzionali, potrà contare su di un telaio sportivo, mentre sia lo sterzo che l'ESC avranno calibrazioni specifiche, per cui il Nürburgring rappresenta il banco di prova ideale per effettuare le regolazioni nella maniera migliore.

«L'Opel Corsa GSE sarà la prossima aggiunta alla famiglia GSE. Vogliamo che tutti possano godere delle prestazioni delle hot hatchback completamente elettriche e di una dinamica di guida entusiasmante - ha dichiarato Marcus Lott, membro del comitato esecutivo Opel e vicepresidente senior di Stellantis lead engineering Central Europe - ecco perché siamo andati appositamente al Nürburgring per dare gli ultimi ritocchi al telaio». Per vederla in versione definitiva bisognerà attendere il prossimo Salone di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026, quando sarà svelata in anteprima.