Opel Astra, funzionalità tedesca: comfort e prestazioni. Permette di soddisfare le richieste di una famiglia ma è comoda per il lavoro

La nuova Opel Astra è, come il modello di precedente generazione, una classica auto media di segmento C, a 5 porte e 5 posti, in grado di soddisfare le esigenze della cosiddetta middle class: rendersi dunque utile come auto per il lavoro e per la famiglia, capace di assicurare spazio, comodità, prestazioni e tecnologia adeguati, in linea con le esigenze dei tempi che cambiano. Se tutti gli obiettivi siano stati centrati nel migliore dei modi lo dirà il mercato. In questa fase iniziale si può dire però con certezza che a Russelsheim è stato fatto un gran lavoro. Certo, la versione Sport Tourer (più lunga e capiente) offre qualcosa in più in termini di spazio e capacità di carico. Ma con la berlina condivide la larghezza (1,86 metri) che condiziona un po’ l’abitabilità per cinque persone. Come sovente capita su auto di questa fascia si sta meglio in quattro.

Ciò detto, la nuova Opel Astra offre un vano bagagli versatile che varia a seconda della carrozzeria e della motorizzazione. Sulla berlina termica la capacità varia da 422 a 1.268 litri (sull’ibrida plug-in da 352 a 1.268); la Sport Tourer (station wagon) offre uno spazio maggiore, da 608 a 1.634 litri. Quest’ultima dispone anche del sistema Intelli-Space, un pianale regolabile a due altezze o inclinabile a 45 gradi (non disponibile sulle ibride) che ottimizza le capacità di carico. Tra berlina e wagon cambia anche la configurazione delle sedute posteriori: 60/40 sulla berlina, 40/20/40 sulla Sports Tourer. Per il resto, ciò che si fa maggiormente apprezzare negli interni sono la scelta dei materiali (tutti riciclabili) e la comodità delle sedute. I cosiddetti Intelli-Seats, di serie su tutte le versioni, sono caratterizzati da una rientranza che corre al centro del sedile: ispirata ai sellini delle bici, riduce la pressione sul coccige regalando un comfort di guida rilassato anche nei lunghi viaggi. Dall’allestimento GS, inoltre, il sedile del conducente porta anche la certificazione di ergonomia AGR (Aktion Gesunder Rücken) e nella versione opzionale ReNewKnit, sia il sedile del conducente, sia quello anteriore del passeggero sono certificati AGR. A richiesta si possono avere anche estese regolazioni elettriche (pure per la zona lombare) e le funzioni di riscaldamento e massaggio.

Comfort a parte, l’abitacolo e le interfacce utente per l’infotainment multimediale e altre funzionalità sono state rese più chiare, concise e intuitive, con connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay. Nuove visualizzazioni e grafiche sugli schermi (due da 10 pollici più l’head-up display sul parabrezza) conferiscono all’interno un aspetto più moderno, e in termini di praticità ora il conducente può leggerli ancora più facilmente di prima.

Come detto, altra qualità specifica del modello è anche l’approccio “Greenovation” di Opel, che negli interni della nuova Astra utilizza numerosi materiali sostenibili: il volante è rivestito con sostanze vegane e le coperture dei sedili opzionali sono realizzate in ReNewKnit, un materiale che offre un aspetto in pelle di alta qualità. Non mancano, nell’abitacolo, tanti vani portaoggetti.