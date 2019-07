Opel Astra è ancora più efficiente: con il restyling motori che riducono consumi ed emissioni

RÜSSELSHEIM – La Opel Astra 5 porte e Sports Tourer più efficiente di sempre è più aerodinamica e dispone di nuovi motori e di inedite trasmissioni, come il cambio automatico a 9 marce, mai montato prima su una Opel di serie. La casa del Fulmine controllata da Groupe Psa parla di emissioni di CO2 ridotte del 19% rispetto alla precedente generazione. La “leggerezza sostenibile” della compatta tedesca si misura anche in 200 chilogrammi di peso in meno.

La differenza la fanno naturalmente i motori, che nel caso dei tre cilindri benzina da 1.2 litri e diesel da 1.5 litri, rispettivamente da 110 e 105 cavalli, sono accreditati di percorrenze tra i 19,2 ed i 22,7 chilometri per litro nel nuovo ciclo di omologazione Wltp. «Durante lo sviluppo della nuova Astra ci siamo concentrati sulla riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni», ha confermato Christian Müller, Managing Director Engineering. E, infatti, sono di serie lo stop/start, il Filtro Antiparticolato sui benzina (Gpf) e l'Scr (Riduzione Selettiva Catalitica) sui diesel.

In gamma ci sono anche un milledue benzina che arriva fino a 145 CV ed un millequattro di analoga potenza, oltre ad un millecinque a gasolio che raggiunge i 122. La coppia della gamma è compresa fra 195 e 285 Nm. Tutti i propulsori sono in alluminio e sono conformi alla norma Euro 6d. Ad eccezione delle unità di punta (il benzina più performante è abbinato alla trasmissione Cvt a 7 velocità, il diesel più potente quella automatica a 9 marce) il cambio è manuale a sei rapporti.

Opel precisa che i vari interventi di miglioramenti, anche nella galleria del vento, hanno reso la Astra «una delle compatte più aerodinamiche sul mercato». Le soluzioni studiate dagli ingegneri vanno dal rivestimento del vano motore all'adozione di uno shutter completo fino alla forma di deflettore dei bracci dell'asse posteriore ed al sottoscocca che riduce la turbolenza. Il flusso dell'aria è stato ottimizzato grazie alla griglia attiva. Il Cx della station wagon è di 0,25, quello della berlina è di 0,26.

Fra le altre novità adottate a Rüsselsheim ci sono un telaio dinamico con una messa a punto più avanzata e ammortizzatori più rigidi accoppiati ad uno sterzo più diretto. Come altri modelli rivali, anche la nuova Astra disporrà di nuove funzioni e tecnologie di assistenza alla guida più avanzate: dalla telecamera anteriore e posteriore al tachimetro digitale fino all'infotainment di prossima generazione con ricarica wireless per gli smartphone e chiamata di emergenza (eCall). La nuova Astra avrà i fari anteriori intelligenti IntelliLux Led matrix che non abbagliano chi arriva dalla direzione opposta ed i sedili ergonomici. La nuova Opel Astra sarà ordinabile da settembre.