Astra, un restyling sostanzioso alza l’asticella. L’evoluzione della compatta Opel riguarda sia la berlina che la sw. Tutti i motori disponibili

Presentata a dicembre scorso, in anteprima mondiale, al Salone di Bruxelles, la nuova Opel Astra è ora disponibile in Italia nelle configurazioni berlina e station wagon (in casa Opel denominata Tourer), con una gamma motori multienergy che include opzioni mild hybrid (benzina), ibrida plug-in (PHEV), 100% elettrica e turbodiesel. Più in dettaglio, il modello d’ingresso è rappresentato dal motore 1.2 litri turbo benzina 3 cilindri con tecnologia mild hybrid a 48V, in grado di erogare 145 cv, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 6 marce; la versione ibrida plug-in (PHEV) aggiornata abbina invece un motore termico 1.6 turbo benzina 4 cilindri a un elettrico più potente, per una potenza di sistema che raggiunge i 196 cv/360 Nm. La batteria è stata maggiorata a 17,2 kWh, offrendo un’autonomia elettrica di circa 83 km nel ciclo WLTP. La full electric adotta invece una batteria da 58 kWh, che porta l’autonomia fino a circa 454 km. In gamma rimane anche l’indomito motore 1.5 turbodiesel da 130 cv, in modo da soddisfare gli irriducibili “macinatori di chilometri”.

Sportiva, elegante, pratica e ricca di contenuti solitamente riservati ad auto di segmenti superiori, la nuova bestseller di Rüsselsheim condivide la piattaforma EMP2 utilizzata nel gruppo Stellantis anche per altri modelli, come la Peugeot 308, ma si distingue per uno stile personale e alcune qualità specifiche, che ne fanno un unicum nel segmento C, quello della middle class dell’auto europea. Il discorso riguarda in particolare il frontale, che introduce il rivisitato Opel Vizor, il caratteristico frontale nero lucido introdotto dalla casa del fulmine come nuovo volto distintivo del marchio, ora retroilluminato e con una firma luminosa “a bussola”, più sottile e tratteggiata. Il design del frontale risulta più pulito, con la scomparsa delle cromature a favore di dettagli neri e l’integrazione dei fari Intelli-Lux HD Matrix di nuova generazione con oltre 50.000 elementi, in pratica quelli sperimentati sul concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo visto all’IAA Mobility, l’evento dedicato all’innovazione svoltosi a settembre del 2025 a Monaco di Baviera.

La nuova Astra esibisce dunque, in particolare sul top di gamma Ultimate, qualcosa di unico nella categoria, in grado di illuminare la strada di notte in modo sorprendente e di adattarsi a ogni situazione in qualsiasi momento: una tecnologia d’illuminazione ad alta risoluzione che non solo garantisce tout court l’esclusione dell’abbagliamento di altri utenti della strada, ma è anche confortevole per gli occhi del guidatore, al quale viene assicurata assistenza nel rilevamento dei segnali stradali e un’attenuazione dei LED in modo che la riflessione dei segnali non lo abbagli. Altre novità riguardano i cerchi in lega da 17 e 18 pollici e l’introduzione di nuovi colori, bianco e verde, per la carrozzeria, definiti Kontur White e Klover Green.

Per il resto la nuova compatta della Opel si conferma la classica berlina media a cinque posti di segmento C (il più diffuso in Europa), in grado di soddisfare sia le esigenze di una famiglia media, sia il piacere di guida. Lunga 4,37 metri (4,64 la Sports Tourer), con una meccanica classica (motore e trazione anteriori), uno sterzo pronto e ben tarato, l’auto si rivela in grado di assicurare un comportamento dinamico che non fa eccessive concessioni al sottosterzo e regala un certo piacere di guida, con cambi di traiettoria che non provocano coricamenti eccessivi. Insomma, grazie anche al supercollaudato telaio e a un’assistenza elettronica adeguata, il comportamento dinamico è sicuro e stabile. E a sostegno della sicurezza – vale la pena ricordarlo – non mancano dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) come il cruise control adattivo, l’assistente al mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali, la retrocamera con visibilità a 180 gradi, l’assistente di parcheggio anteriore e posteriore e il sistema di monitoraggio del conducente. A beneficio di chi si trova al volante è disponibile anche l’head-up display, che proietta le informazioni essenziali direttamente sul parabrezza, all’interno del campo visivo del guidatore, fornendo informazioni sulla navigazione, sulla velocità, sui divieti e su quant’altro contribuisca a guidare informati e in sicurezza.

Di primissimo ordine l’allestimento degli interni (di cui parliamo in altro articolo). Qui vale la pena soffermarsi sulla succitata varietà delle motorizzazioni, testimonianza della necessità di rivolgersi a un mercato ampio e variegato, all’interno del quale si accavallano le tendenze più diverse, tra utenti conservatori e innovatori, spesso condizionati dall’indecisione e dai prezzi. Su quest’ultimo fronte, in verità, Opel ha deciso comunque di puntare sulla prudenza, evitando rincari e puntando piuttosto sulla conferma del listino della generazione uscente, che prevede modelli entry level denominati Astra Edition, versioni intermedie GS, e le più ricche Ultimate, con prezzi a partire da 32.450 euro. Tutto ciò tenendo conto però che al top della gamma, dove si collocano le Plug-in Hybrid Ultimate, si possono superare i 40.000 euro per la berlina e i 44.000 per la Sports Tourer. L’auto è già ordinabile, ma le prime consegne sono previste tra aprile e maggio.