Opel Classic, tour virtuali per scoprire storia centenaria. Quattro visite tematiche "a caccia" dei segreti di Russelsheim

RÜSSELSHEIM - Opel Classic offre i tour virtuali della grande collezione che copre più di 120 anni di produzione automobilistica e 159 anni di storia del marchio. Attraverso il sito web dedicato, gli utenti avranno modo di visionare i diversi tour a tema “Motorizzazioni alternative”, “Rally”, “I ruggenti anni Venti” e “Mobilità per milioni”. La casa automobilistica tedesca permette così di compiere un viaggio virtuale attraverso le tappe principali della sua storia. In questo modo, i visitatori possono visitare l’esposizione ospitata nell’ex stazione di carico K6 della fabbrica di Rüsselsheim a qualsiasi ora e in ogni giorno dell’anno. Nel corso delle visite a 360 gradi, sarà possibile entrare virtualmente nelle “sacre stanze” della collezione Opel Classic. Qui il marchio del Blitz ospita il suo “tesoro”, oltre 600 auto e studi d’epoca e 300 altri oggetti, dalle macchine da cucire Opel a un motore aeronautico.

Punti informativi gialli si illuminano sui veicoli che appartengono al tour selezionato. I visitatori interessati possono così zoomare sull’oggetto in questione, che si tratti di una bicicletta, motocicletta, automobile o concept car. Cliccando sull’info point si può accedere a ulteriori informazioni: alcune schede descrivono il significato storico dell’oggetto e ne spiegano i principali dati tecnici. “Questi tour virtuali permetteranno di vivere la ricchissima storia di Opel comodamente dalla propria abitazione - ha dichiarato Stephen Norman, Senior vice president Sales, Aftersales and Marketing -. Si tratta di un’esperienza che non è rivolta solo agli appassionati di automobili come me, ma a chiunque è interessato alla storia di un marchio. Le persone hanno dei ricordi vividi della propria Opel di famiglia. Andare in vacanza. Visitare i parenti. Noi siamo un marchio tedesco orgogliosamente ‘menschlich’ (umano) e accessibile - a differenza di altri, per noi il cliente viene prima di tutto. La Collezione Virtuale è l’ennesima dimostrazione di questo assunto”.