Opel Corsa, dai videogiochi alla realtà: la GSE Vision Gran Turismo dal vero

MILANO - Dopo la presentazione ufficiale al Salone di Monaco, la concept estrema di Opel è stata svelata anche al pubblico italiano. Progettata per essere inserita nel popolare videogioco Gran Turismo 7, è stata realizzata anche in una versione reale che mette in mostra alcuni dettagli estetici destinati a essere rivisti nelle future vetture della casa di Rüsselsheim. Dalle firme luminose alla nuova mascherina, passando per gli interni minimalisti e realizzati in materiali sostenibili, la Corsa Gse Vision Gran Turismo mette in mostra il corso di design di Opel, oltre ovviamente a esaltare la storia sportiva di un marchio che per decenni è stato impegnato nei rally e nelle competizioni in pista. Estrema come suggerisce il nome, questa Opel Corsa Gse rientra nella categoria delle vetture Vision Gran Turismo, progetti speciali delle case automobilistiche realizzati appositamente per il videogioco giapponese che permettono agli ingegneri di sbizzarrirsi nella creazione di mezzi estremi nel design e nelle prestazioni. Questa vettura non fa eccezione: pur con dimensioni contenute e passo corto, proprio come avviene sul modello di base, si fa notare per la carreggiata notevolmente allargata e per la presenza di appendici aerodinamiche mobili al posteriore.



L’ala è montata su un elemento triangolare colorato a contrasto e può scorrere indietro, così come può farlo l’estrattore, per garantire più carico. La presa d’aria anteriore svolge la funzione di convogliatore di flusso per schiacciare l’auto al suolo e sono presenti ulteriori canalizzazioni dell’aria verso le ruote anteriori. L’estetica, pur votata all’efficienza aerodinamica, non è però trascurata: l’anteriore in particolare lascia intendere quello che sarà il corso stilistico futuro che possiamo aspettarci, con una mascherina Vizor più sottile e trasparente, luci a Led molto affilate e contrasti di linee verticali e orizzontali. Anche al posteriore è presente la scritta Opel per esteso al posto del logo, inserita in una combinazione di linee che si ispirano alla forma della bussola. Interi futuristici Anche all’interno della Corsa Gse Vision Gran Turismo si respira l’atmosfera da videogioco. Come si conviene a una vettura da pista l’abitacolo è minimalista, con il telaio a vista e la totale assenza di schermi. A sostituirli è infatti un sistema di retroilluminazione del tessuto traforato sostenibile che ricopre la plancia: una serie di Led consentono di visualizzare le informazioni essenziali, mentre l’head-up display si sostituisce al cruscotto proprio come l’interfaccia utente farebbe nel videogioco.



Il volante ha una forma estremamente schiacciata, come sulle monoposto di Formula 1, ed è integrato da due palette che gestiscono la funzione di boost di potenza di 80 Cv per quattro secondi. Il sedile a due elementi è dotato di cinture di sicurezza a sei punti di tipo racing. I tecnici di Rüsselsheim hanno lavorato molto per garantire che la Corsa Gse avesse prestazioni allineate agli altri modelli Vision Gran Turismo. È spinta da due motori elettrici da 476 Cv, uno per asse, con una potenza combinata di 800 Cv e 800 Nm di coppia. La velocità massima è fissata a 320 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli due secondi. Il peso è contenuti in 1.170 kg e la batteria ha una capacità di 82 kWh.