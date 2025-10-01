Opel Corsa Gse Vision Gran Turismo in scena a Milano. Concept zero emission che abbina design futuristico e prestazioni estreme

Dopo l'anteprima mondiale all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, Opel ha portato in Italia la nuova Corsa Gse Vision Gran Turismo, concept a zero emissioni che abbina design futuristico, leggerezza costruttiva e prestazioni estreme. Il modello, guidabile virtualmente su Gran Turismo 7, rappresenta l'apice del marchio ad alte prestazioni Gse. La piccola sportiva elettrica sviluppa una potenza complessiva di 588 kW (800 Cv) grazie a due motori elettrici da 350 kW ciascuno, con trazione integrale e funzione boost che aggiunge 80 Cv per brevi intervalli. Scatta da 0 a 100 km/h in 2 secondi e raggiunge i 320 km/h, nonostante il peso contenuto in 1.170 kg, frutto dell'uso estensivo di materiali leggeri e sostenibili come le fibre naturali Bcomp.

Il design riprende i tratti della filosofia 'Bold and Pure' di Opel con proporzioni muscolose, fari a bussola illuminati e soluzioni aerodinamiche attive tra cui diffusore e spoiler regolabili. L'abitacolo, essenziale e tecnologico, integra il guidatore con sedile sportivo sospeso, cinture a sei punti e head-up display, per un'esperienza di guida 'racing detox'. Opel ha sottolineato che la concept car non è solo un esercizio di stile ma anche un manifesto del futuro sportivo Gse, legato alle radici del marchio e al tempo stesso proiettato verso la comunità dei gamer e degli appassionati di auto compatte ad alte prestazioni.