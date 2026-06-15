Opel Grandland mette la divisa della Polizia tedesca. Il Suv del fulmine allestito da auto di pattuglia

In occasione del GPEC, la Mostra e Conferenza Generale delle Attrezzature della Polizia, che si è svolta a Lipsia, in Germania, Opel ha esposto una Grandland allestita da auto della polizia. Nello specifico, il Suv del fulmine presenta una livrea con adesivi di sicurezza speciali dotati di strisce retroriflettenti e fluorescenti, per rendere la vettura visibile anche in condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, è dotata di altri componenti, come un sistema di allarme Hänsch DBS 4000 con luci per vicoli, ovvero dei fari speciali allineati lateralmente; dello stop e lampeggiamento elettrico; del sistema di avviso posteriore e del display a matrice completa sia anteriore che posteriore.

Tra le altre dotazioni figurano il supporto per attrezzature elettriche aggiuntive, l'illuminazione a LED nel rivestimento del tetto e nel portellone posteriore, gli estintori, i Lifehammer e il supporto per la paletta. La Grandland allestita da auto della polizia utilizza la power unit ibrida plug-in da 225 CV e 350 Nm di coppia, che lavora con il cambio elettrificato a doppia frizione a 7 marce, e le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 220 km/h. Nell'abitacolo inoltre, offre il comfort dei sedili Intelli-Seat Pro con tanto di sigillo di approvazione dell'Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR). La vettura, infine, sfrutta la tecnologia dei fari a matrice Intelli-Lux per garantire la migliore visibilità nella guida notturna.