Opel: la Grandland di nuova generazione è spaziosa, con materiali green e molto tecnologica

Bella fuori e bella dentro: il progetto della Opel per la Grandland di nuova generazione ha seguito una linea di continuità che esalta la coerenza dello stile e dei contenuti. E l’abitacolo del SUV tedesco è dunque, senza ombra di dubbio, uno dei più interessanti della categoria: spazioso, ergonomico e caratterizzato da soluzioni di stivaggio “intelligenti” e rivestimenti ricavati da materiali ecocompatibili.

Una volta a bordo si ha, immediata, una sensazione di larghezza e spaziosità, enfatizzata dallo sviluppo orizzontale della strumentazione, con un display digitale da 10” e uno dell’infotainment da 10” o da 16”, orientato verso il guidatore, che oltre ad essere connesso e aggiornabile, sfrutta anche l’intelligenza artificiale. La console centrale è in posizione alta, dominante; dietro al volante il quadro strumenti ampio e digitale fornisce informazioni essenziali, consentendo di concentrarsi sul piacere di guida, sfruttando anche l’head-up display. Nella console c’è uno scomparto richiudibile per la ricarica wireless con una finestra in plexiglass utile per verificare l’eventuale arrivo di notifiche sul telefono; comodo e utile il vano da 12 litri nel bracciolo.

Come da tradizione Opel, le impostazioni utilizzate di frequente, come il climatizzatore e il sistema audio, possono essere azionate anche con pulsanti fisici. Le bocchette di aerazione laterali sono integrate nella portiera, il che sottolinea anche visivamente la larghezza del cruscotto, che nella parte centrale è rivestito in tessuto. Tessuto riciclato al 100%, come tutti quelli utilizzati per gli interni, a cominciare dai rivestimenti dei sedili, che al di là dell’ecocompatibilità assicurata dalla nappa trattata ecologicamente in abbinamento ad alcantara o al tessuto riciclato, esaltano l’ergonomia, come tradizione per la Opel, che da anni può vantare la certificazione AGR dei fisioterapisti tedeschi. Se non bastasse i passeggeri posteriori godono di 20 mm di spazio in più per le gambe rispetto alla Grandland di precedente generazione, a tutto vantaggio del comfort. Essendo un veicolo orientato alla famiglia, è stata data attenzione anche alla versatilità degli interni, che offrono oltre 35 litri di vani portaoggetti in aggiunta al vano bagagli, che in tutte le versioni offre un volume di carico da 550 fino a 1.641 litri.