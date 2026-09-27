Opel GSE: la sportività elettrica della casa del fulmine tra strada, rally e videogame

VIENNA - La sigla GSE rappresenta oggi la massima espressione della sportività nella gamma Opel, con un percorso che dal mondo reale si estende fino alle competizioni e alla dimensione virtuale. Un’offensiva che ha preso il via con la Mokka GSE, primo modello a inaugurare il nuovo corso sportivo del marchio tedesco, per poi approdare alle prove speciali con la versione Rally e spingersi ancora oltre con la Corsa GSE Vision Gran Turismo. Tre interpretazioni differenti, accomunate dalla propulsione elettrica e dalla volontà di coniugare prestazioni e tecnologia.

Prima ancora della Corsa, è stata quindi la Mokka a inaugurare il brand sportivo GSE. Il B-Suv elettrico può contare su 280 CV e 345 Nm di coppia, scaricati a terra attraverso le ruote anteriori grazie alla presenza di un differenziale Torsen. A completare la dotazione tecnica ci sono un assetto dedicato, sospensioni riviste e un impianto frenante maggiorato, soluzioni pensate per rendere la Mokka GSE non soltanto efficace nell’impiego quotidiano, ma anche divertente da guidare su strada e in pista. Già disponibile sul mercato, il Suv sportivo Opel viene proposto a 47.300 euro.

Dalla strada alle prove speciali il passo è breve con la Mokka GSE Rally, protagonista della sesta stagione dell’ADAC GSE Rally Cup, il primo monomarca elettrico dedicato al rally. Il campionato prevede sette appuntamenti distribuiti in tutta Europa e porterà le vetture anche sulle strade italiane in occasione del Rally di Sanremo, in programma il 17 e 18 ottobre. A rappresentare i colori italiani sarà il giovane Valentino Ledda, affiancato alle note dal navigatore Claudio Mele, in una sfida che mette alla prova le potenzialità della tecnologia elettrica anche nel contesto più impegnativo delle competizioni su fondo asfaltato e sterrato.

Il percorso della sportività Opel arriva infine nel mondo virtuale con la Corsa GSE Vision Gran Turismo, un progetto che porta all’estremo il concetto di prestazioni elettriche. Sviluppata per competere all’interno del celebre videogame, la compatta tedesca assume le forme di un vero e proprio prototipo da 800 CV, dotato di trazione integrale. Sebbene appartenga esclusivamente alla dimensione digitale, la Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta un esercizio di stile e tecnologia attraverso cui Opel esplora il futuro delle proprie vetture sportive elettriche.