Opel GT X Experimental, il concept che svela il futuro della Casa tedesca

Basta leggere il nome: Opel GT X Experimental. Ed è chiaro sin da subito che si tratti di un esperimento. Una concept car che svela non un semplice prodotto, ma una precisa linea di lavoro. Perché le Opel del futuro, in un modo o nell'altro, passeranno dalla GT X Experimental. Vettura laboratorio che porta in dote alcune specifiche che vedremo a partire dal prossimo anno, per non dire dai prossimi mesi.

Si tratta di un'auto elettrica, equipaggiata con un pacco batterie agli ioni di litio. Primo “sintomo” di una condotta che porterà il marchio tedesco ad avere un modello elettrificato (ibrido od elettrico) per ogni famiglia di vetture entro il 2024.

“La Opel GT X Experimental incarna lo spirito dei principali valori del marchio: tedesco, accessibile ed entusiasmante. È una concept “accessibile” con cui è possibile identificarsi. Unisce con grande sicurezza un design puro e grintoso e tecnologie all’avanguardia che semplificano la vita. Questo veicolo indica senza dubbio che il marchio avrà un futuro entusiasmante”, ha dichiarato Mark Adams, designer della Casa tedesca.

La forma da Suv compatto segue le tendenze del mercato attuale, mentre alcune scelte stilistiche incarnano le dinamiche future di Opel. C'è una forte e spiccata volontà a rendere il più possibile pulite le linee. Una sorta di detox (come viene definito dai designer del brand di PSA) ripreso ovviamente anche a bordo. Una sorta di minimalismo funzionale alla vita in auto. Senza dimenticare che la GT X Experimental è classificata a livello 3 nella graduatoria delle specifiche della guida autonoma.