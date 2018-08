Opel GT X Experimental, il futuro del Fulmine in un piccolo Suv elettrico

RUESSELSHEIM - e Opel del futuro avranno un design disintossicato. Lo dice chiaramente la GT X Experimental, il concept che annuncia i valori e le soluzioni che la casa tedesca si appresta a implementare per inserirsi a pieno nelle strategie del Gruppo PSA cui oramai appartiene.

Una versione elettrica per modello. La GT X Experimental è un piccolo Suv lungo 4 metri e 6 centimetri e un passo di 2,62 metri con uno stile pulito ma muscoloso, reso grintoso da alcuni stratagemmi visivi come i cerchi da 17 pollici che sembrano molto più grandi grazie agli inserti di gomma colorata. Il pianale sfrutta un’architettura leggera con carreggiate molto ampie. In questo modo si aumentano l’abitabilità e il comfort senza sacrificare la tenuta di strada e diminuiscono anche i consumi e i costi per il possessore. L’altra particolarità è il marchio Opel al centro che rimane fisso al centro delle ruote, come certe supercar. Il motore è elettrico ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh ricaricabile ad induzione, un sistema di propulsione che sarà presto patrimonio del marchio visto che il nuovo piano strategico PACE prevede una versione elettrica per tutti i modelli Opel entro il 2024.

Lo stile “disintossicato” dal superfluo. La disintossicazione significa evidentemente pulizia nelle linee e semplificazione ergonomica alla ricerca di un nuova identità visiva rappresentata in particolare dal Vizor, ovvero da una calandra che integra i fari a matrice di Led, il tipico logo a Fulmine e un pannello di plexiglass nero dietro il quale ci sono i sensori e le telecamere necessarie per realizzare la guida autonoma di livello 3, ovvero quella in grado di prendere in mano il controllo della vettura lasciando comunque al pilota la possibilità di intervenire in qualsiasi momento. Altro elemento distintivo della GT X è la livrea che vede la parte inferiore colorata di grigio chiaro e quella superiore in blu scuro con la zona al di sotto del taglio del cofano motore e che continua sul giroporta in giallo.

I marchi rimangono immobili. Sono i colori tradizionali di Opel ed i segni di una filosofia che punta a depurare il look da ogni particolare superfluo, anche grazie alla tecnologia. Le 4 portiere infatti si aprono a 90 gradi e sono prive di maniglie esterne inoltre gli specchietti retrovisori sono sostituiti da telecamere a scomparsa. Il parabrezza fa tutt’uno con il tetto panoramico che arriva ad illuminare fino a ai posti posteriori. L’abitacolo è organizzato per 4 persone e con sedili del tipo sospeso, per aumentare la sensazione di spazio, e dotati di altoparlanti annegati per avere un coinvolgimento sonoro totale quando si ascolta la musica. Anche la plancia segue la filosofia della calandra con un unico pannello nero che è l’interfaccia per tutti i comandi e le informazioni. Anche il volante è semplificato e, così come per i cerchi, la parte centrale che riporta il marchio, rimane ferma qualsiasi sia la posizione della corona. Innovativo inoltre il sistema di aerazione nascoste.

Suv 4 Opel su 10 entro il 2021. La GT X Experimental ricorda nel nome la Experimental GT del 1965 che fu anche il primo concept realizzato da un costruttore europeo e anticipava anche la GT di serie che prendeva come esempio di stile la Chevrolet Corvette. Oggi i tempi sono cambiati e le opportunità di mercato sono nei veicoli a ruota alta, a cominciare da quelli di piccole dimensioni come nel caso della GT X Experimental che, per dimensioni, prefigura un veicolo da posizionare al di sotto della Mokka X e della Crossland X. L’obiettivo di Opel è raggiungere il 40% delle proprie vendite attraverso Suv entro il 2021. Ed entro quella data non dovrebbero mancare le novità da Rüsselsheim.