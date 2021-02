Opel, la nuova Insignia spicca per comfort e sicurezza. L'ammiraglia tedesca strizza l'occhio al mondo premium

MILANO - Da tempo gli interni delle Opel sono molto migliorati: per la qualità dei materiali adottati, la completezza delle dotazioni, la sensazione di benessere e di comfort. Parte del merito va al gran lavoro dedicato all’ergonomia, e dunque alla progettazione dei sedili, che sono frutto di una intensa collaborazione tra l’azienda e l’ente tedesco dei medici posturali (AGR). Il risultato, a bordo della Insignia, è la disponibilità di sedili molto comodi, che dispongono ora anche di nuovi rivestimenti in tessuto, pelle e alcantara e – negli allestimenti Business Elegance e Ultimate – in grado di assicurare anche la funzione massaggio e il riscaldamento, esteso pure ai posti posteriori.

Tutto l’abitacolo, del resto, è stato migliorati intervenendo sulla qualità dei materiali e sulle dotazioni, sempre mirate all’ottimizzazione del comfort. Un concetto, quest’ultimo, che non va circoscritto alle succitate sedute superergonomiche, ma allargato alla “qualità della vita a bordo” nel suo complesso, compresa la serenità di chi sta al volante. Uno degli elementi d’inovazione, in questo campo, è costituito dai fari attivi IntelliLux LED Pixel dotati di 84 moduli LED per faro: “reagiscono” rapidamente e precisamente alle condizioni esterne, assicurando una visibilità ottimale senza abbagliare le auto che precedono o quelle che provengono dalla direzione opposta. Altro dispositivo mirato alla tranquillità di chi guida, e dunque alla sicurezza, è la nuova retrocamera digitale, che assieme all’assistenza alla retromarcia basata su radar avvisa se sono presenti veicoli quando si esce da un parcheggio.

I sistemi di assistenza alla guida comprendono anche l’head-up-display, la frenata automatica d’emergenza e il riconoscimento pedoni. E ancora: non mancano il cruise control attivo, il mantenimento della corsia, l’allerta angolo cieco, il riconoscimento dei cartelli stradali, la manovra di parcheggio automatica. Se non bastasse, è stata aggiornata l’immagine del navigatore, che ora appare più moderna, grazie a nuovi simboli. In funzione della sicurezza, infine, in caso di attivazione degli airbag il sistema effettua automaticamente la chiamata d’emergenza; se invece guidatore e passeggeri sono in grado di agire autonomamente, basterà schiacciare un pulsante per attivare il servizio di soccorso. Ai vertici anche l’offerta dei sistemi di infotainment, grazie ai grandi schermi touch e al display del cruscotto che permette di essere sempre connessi.