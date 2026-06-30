​Opel Mokka in evidenza alla Stardust Academy. Progetto vincente dell'edizione 2026 firmato da Giulia Milanese

Si è conclusa la Stardust Academy 2026, il percorso formativo promosso da Stardust con il supporto di Opel per avvicinare i giovani al mondo della content creation. Dopo due mesi di lezioni, mentorship e project work, i partecipanti hanno sviluppato contenuti originali dedicati a Opel Mokka, confrontandosi con un brief reale del marchio. A conquistare la giuria è stato il progetto di Giulia Milanese, premiato per la capacità di raccontare il city suv con uno stile autentico e in linea con i valori del brand.

Il contenuto è stato pubblicato sui canali social ufficiali di Opel Italia e Stardust, mentre alla vincitrice è stato assegnato il noleggio di una Opel Mokka. L'edizione 2026 si chiude con oltre 25 contenuti realizzati e più di 20 milioni di visualizzazioni complessive. Per Opel, l'iniziativa conferma il valore della collaborazione con i creator come strumento per dialogare con le nuove generazioni, mentre Stardust ha già annunciato nuove iniziative dedicate alla formazione dei talenti digitali.