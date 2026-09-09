Opel al Salone Auto Torino 2026 con la Mokka Gse Rally. Progetto sviluppato secondo il regolamento FIA eRally5

Opel ha confermato la propria presenza alla terza edizione del Salone Auto Torino, in programma dall'11 al 13 settembre 2026, portando la nuova Mokka Gse Rally, vettura sviluppata secondo il regolamento FIA eRally5 e protagonista dell'ADAC Opel Gse Rally Cup. Sviluppata come nuova generazione delle vetture elettriche da rally del marchio, Mokka GSE Rally è alla sua prima stagione e sostituisce l'ormai nota Opel Corsa Rally Electric. La vettura è in grado di sviluppare una potenza di 207 kW (281 CV) ed è in grado di raggiungere una coppia massima di 345 Nm.

Protagonsita della sesta edizione dell'ADAC Opel Gse Rally Cup, Mokka GSE Rally durante la stagione prenderà parte a sette gare in sei Paesi europei, offrendo a team e giovani talenti una piattaforma competitiva, accessibile e orientata alla crescita sportiva. Per la prima volta anche Opel Italia ha il suo equipaggio, composto dal giovane Valentino Ledda affiancato dall'esperto Claudio Mele ed è confermata anche la tappa italiana del monomarca elettrico al Rallye Sanremo, in programma dal 16 al 18 ottobre 2026. Il capoluogo piemontese e il Salone Auto Torino diventano quindi occasione per toccare con mano l'evoluzione e lo sviluppo che il marchio tedesco del gruppo Stellantis sta portando avanti e, al tempo stesso, permetterà di raccontare il legame fra il prodotto di serie, il know-how del motorsport e l'evoluzione della mobilità elettrica ad alte prestazioni.