Un Richard Mille da oltre 2 milioni di euro: ecco l'orologio rubato a Leclerc

L'orologio rubato al pilota di Formula 1 Charles Leclerc a Viareggio dovrebbe essere il Richard Mille RM 67-02. Il pilota monegasco ieri, prima del furto, è stato fotografato da alcuni fan con indosso l'orologio personalizzato con la bandiera di Monaco della casa di cui è testimonial (partner anche della Ferrari). Un pezzo unico, dal peso di soli 32 grammi (cinturino compreso). Valore di oltre due milioni di euro: un prototipo dell'orologio di Leclerc, infatti, lo scorso anno è stato venduto all'asta da Only Watch per la cifra di 2,1 milioni di franchi svizzeri.

Orologio rubato a Leclerc, cosa è successo

Tutto è accaduto con la richiesta di un selfie. Il ladro si è avvicinato e poi ha aggredito il monegasco, ottenendo l'orologio. L'orologio segnava le 22.30 quando è stato rubato per strada in via Salvatori, nel quartiere della Darsena. A denunciare per primo l'accaduto è stato proprio Andrea Ferrari, tramite una story su Instagram: «Sono mesi – scrive il personal trainer di Leclerc – che via Salvatori è completamente al buio. E sono mesi che segnaliamo questo fatto. Bene, ieri sera (lunedì, ndr) in questa strada ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico».

