Pagani guarda al futuro a Las Vegas. Espone una hypercar Utopia laboratorio nello stand STMicroelectronics

In occasione del CES 2026, Consumer Electronics Show, a Las Vegas, Pagani Automobili espone una hypercar Utopia laboratorio presso lo stand STMicroelectronics. Questo prototipo fa parte di una flotta di vetture che viene utilizzata per testare soluzioni elettroniche inedite. Nello specifico, Pagani ha sviluppato e validato un innovativo Gateway Automotive centrale, custodito all'interno di un case in fibra di carbonio progettato e realizzato manualmente nell'atelier di San Cesario sul Panaro, con l'obiettivo di applicare la filosofia della «sottrazione» anche all'elettronica.

Infatti, mediante i processori Stellar G di STMicroelectronics e la piattaforma software sicura basata su linguaggio Rust di osdyne, è stato possibile centralizzare la gestione di diagnostica remota, gli aggiornamenti over the air, l'enforcement della cybersecurity ed altro, semplificando in maniera importante i cablaggi. Tutto questo ha permesso di ottenere un'architettura elettronica più leggera, essenziale e reattiva, capace di domare la complessità lasciando spazio all'emozione della guida. «In Pagani, la tecnologia non deve mai sovrastare l'esperienza umana, ma servirla - ha dichiarato Horacio Pagani, fondatore e chief designer di Pagani Automobili - stiamo investendo in conoscenza per garantire che le Pagani del 2030 mantengano la stessa purezza ed emozione di quelle di oggi, supportate da un'intelligenza invisibile ma infallibile».