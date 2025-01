Pagani, porte aperte anche sabato e domenica. Con “Hypercars every day” visite a museo e atelier 7 giorni su 7

L'apertura anche nelle giornate di sabato e domenica dell'Horacio Pagani Museo e dell'Atelier Pagani, a partire dal 25 gennaio, è indicata dal clime «Hypercars every day». Nello specifico, Horacio Pagani Museo racconta agli appassionati ed a tutti coloro che vengono in contatto con il mondo visionario e colmo di passione di Horacio Pagani, la storia del fondatore di Pagani Automobili, a partire dal periodo d'infanzia vissuto in Argentina. Nel contesto, non manca un'esposizione di hypercar e spicca la presenza di progetti inediti, di disegni originali, di modellini e di strumenti di lavoro.

L'Atelier Pagani, invece, consente di realizzare creazioni uniche, grazie alla manualità dei maestri artigiani e si ispira alle officine rinascimentali; si tratta di una struttura che prende origine dalle forme della tipica «piazza» italiana. Attraverso visite guidate, i visitatori possono vivere un'esperienza immersiva di queste realtà, in un tour che offre uno sguardo approfondito sul processo produttivo, sull'evoluzione dei materiali, e consente di osservare da vicino le fasi di costruzione delle celebri hypercar Pagani.