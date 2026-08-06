Pagani, un set di bulloni in titanio della Utopia costa “solo” 161mila euro. Come una Porsche 911 Carrera GTS

La notizia era stata lanciata dall'autorevole magazine duPont Registry, specializzato in super e hypercar, già nel 2013. Il set di bulloni di una Pagani Hyuara - 1.400 pezzi in totale - aveva un prezzo esorbitante, pari 112mila dollari che al tempo corrispondevano al listino di una Audi R8 V8 Coupé. Oggi alcuni appassionati di tecnica costruttiva si sono presi la briga di controllare se i costi (o meglio i prezzi) del bulloni 'firmati' Pagani sono diventati più cari, spostando magari la corrispondenza del valore con il listino di un modello ancora più pregiato. Si è scoperto che in 13 anni il set di bulloni utilizzato nella costruzione delle attuali hypercar Pagani - come la Utopia - è cresciuto numericamente da 1.400 a 2.000 pezzi.

Queste 'opere di arte artigianale' incidono ora sul costo della vettura per 161mila euro, valore vicino al listino di una Porsche 911 Carrera GTS (992.2). Si tratta di pezzi realizzati singolarmente in titanio di grado 7 che è una lega arricchita con palladio, nota per l'eccezionale resistenza alla corrosione. Inoltre ogni bullone reca l'incisione laser del logo Pagani inciso sulla sua superficie con una profondità di soli due micron, ovvero 0,002 mm, 35 volte più sottile di un capello umano.

Partendo dalla constatazione che i 1.400 bulloni in titanio di grado 7 montati nel 2013 sulla Huayra avrebbero oggi un valore commerciale di circa 133mila dollari con il costo del singolo pezzo salito da 80 a circa 95 dollari . L'odierno salto a 161mila dollari è però frutto non solo dal maggior numero di prezzi impiegati in fabbrica, ma anche dalla combinazione di fattori economici, geopolitici e industriali. Il principale, spiegano gli analisti, è l'inflazione macroeconomica. Tra il 2013 e oggi, il tasso di inflazione cumulativo negli Stati Uniti ha superato il 43%. Di conseguenza, 112mila dollari del 2013 hanno circa lo stesso potere d'acquisto di circa 160.000 dollari odierni. Pagani ha dunque assorbito in parte questi aumenti ottimizzando la catena di fornitura, ma il prezzo finale per il cliente ha seguito la spinta inflazionistica globale. C'è inoltre da valutare l'impennata del prezzo del palladio presente per lo 0,12% - 0,25% nel titanio di grado 7.

Nell'ultimo decennio, il mercato del palladio ha subito fortissime fluttuazioni e picchi di prezzo vertiginosi dovuti alla scarsità dell'offerta e alle tensioni geopolitiche (essendo la Russia uno dei maggiori produttori mondiali). L'aumento del costo di questa materia prima rara (+ 15mila euro al kg) incide direttamente sul prezzo dei semilavorati in titanio grado 7. Tutto questo non spaventa i fortunati acquirenti delle hypercar Pagani. Ed anzi esalta ancor più l'unicità delle auto, in cui ogni componente - è la filosofia di Horacio Pagani - deve essere trattato come un'opera d'arte da museo.