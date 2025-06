Panda compie 45 anni, tre giorni di festa nel Cremonese. Un migliaio di vetture arrivate nel fine settimana a Pandino

Oltre mille 'pandisti' provenienti da tutta Europa hanno festeggiato a Pandino, nel Cremonese, i 45 anni della Panda, nata nel 1980 dalla matita di Giorgetto Giugiaro. Tre giorni di festa dedicata alla citycar più amata d'Italia che quest'anno ha aperto le porte anche alla nuova Grande Panda, oltre che aglii storici modelli. Pandino è stata la prima tappa del tour 'Life is Pandastic' che farà conoscere la nuova arrivata. L'evento, organizzato dall'associazione Panda a Pandino, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pandino, ha visto un continuo e ininterrotto susseguirsi di attività tra concerti, animazione, cibo, spettacoli, giochi per tre giorni. Le vetturette, arrivate già da venerdì pomeriggio, hanno fatto mostra di sé con esemplari colorati, rari, curiosi, conservati, originali, modificati, personalizzati e, talvolta, estremi.

La car influencer William Jonathan ha dato vita sabato a una coreografia con le auto che sono state posizionate per formare il numero 45, prontamente immortalato dai droni. A seguire, i mezzi hanno formato una lunga carovana per il tradizionale 'Panda Giro' tra vari comuni della campagna cremasca culminato con un concerto nell'arena del castello. Domenica è stata la volta dell'infinito colpo d occhio dell'esposizione di Panda per tutta l'area attorno alla corte del Castello Visconteo, tra ospiti, divertimento, storie e premiazioni. Anche quest'anno, il ricavato dell'evento, al netto delle spese di organizzazione, verrà devoluto in beneficienza.