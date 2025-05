Papamobile elettrica per l'insediamento di Leone XIV. È una Classe G elettrica donata a Francesco prima del Giubileo

E' una papamobile elettrica quella utilizzata questa mattina da papa Leone XIV nel suo primo giro in piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione. L'auto era stata donata al suo predecessore, Francesco, dalla Mercedes prima dell'avvio del Giubileo.

Si tratta di una Classe G elettrica costruita artigianalmente in un unico esemplare con quattro motori elettrici, uno per ruota. Per gli spostamenti fuori da San Pietro da quando è stato eletto, Prevost ha sempre utilizzato un multivan elettrico.