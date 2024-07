Parigi, via libera a sperimentazione dei taxi volanti durante i giochi olimpici. Stazione decollo e atterraggio sulla Senna

Il Consiglio di Stato, giudice supremo amministrativo della Francia, ha dato il via libera alla sperimentazione degli aerotaxi elettrici in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi (26 luglio - 8 settembre), autorizzata dal governo ma contestata dal Comune. La decisione del Consiglio di Stato e un provvedimento d'urgenza, quindi provvisorio, in attesa dell'udienza di merito che dovrebbe svolgersi in autunno.

All'inizio di luglio, il Ministero dei Trasporti ha autorizzato la creazione di un «eliporto» - una piattaforma che permette il decollo e l'atterraggio di questi taxi volanti - sulla Senna, a est della capitale, e la sua «apertura al traffico aereo pubblico trasporto». Il municipio ha immediatamente annunciato un'azione legale. Questo progetto ha suscitato l'ostilita degli eletti municipali di Parigi, sia della maggioranza che dell'opposizione, che hanno denunciato una «aberrazione ecologica».