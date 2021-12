Parigi, dopo grave incidente compagnia taxi sospende sue auto Tesla. Vettura “impazzita” provoca una decina di feriti

PARIGI - La compagnia di taxi francese G7 ha deciso di sospendere i suoi taxi Tesla dopo un pauroso incidente avvenuto sabato scorso nel centro di Parigi alle 21, nel popolatissimo 13/o arrondissement. Un conducente di questo tipo di taxi ha perso il controllo del veicolo che sembra aver accelerato senza ragione diventando ingovernabile. L’uomo alla guida non è riuscito a frenare e la Tesla ha investito in pieno un ciclista, poi due pedoni ad un incrocio. Successivamente, l’auto si è schiantata contro un contenitore per bottiglie di vetro facendolo esplodere e provocando una pioggia di frammenti di vetro che hanno ferito diverse persone. Infine, l’auto è finita contro un semaforo e ha finito la sua corsa incastrandosi sotto un furgone. Il bilancio è stato di 7 feriti gravi e 3 lievi.