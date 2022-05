Parigi, prefetto boccia progetto verde Tour Eiffel-Trocadéro. Si temono ingorghi che peggiorerebbero traffico nella capitale

PARIGI - Tensione fra il Comune di Parigi e lo stato francese, con il prefetto di polizia, Didier Lallement, che ha informato la sindaca Anne Hidalgo della sua «opposizione» nei confronti della grande ristrutturazione prevista fra il Trocadero e la Tour Eiffel. Che, secondo il prefetto, provocherebbe nuovi gravi problemi di circolazione alla capitale, già intasata in modo preoccupante. «La informo della mia contrarietà al progetto di restrizione della circolazione nel settore della Tour Eiffel - ha scritto il prefetto in una lettera inviata martedì al Comune - di conseguenza non firmerò alcuna misura regolamentare che formalizzi un cambiamento della circolazione e dei parcheggi legato a questo progetto». Il progetto del comune, denominato «OnE», è stato scelto nel 2019 ed adottato dalla maggioranza di gauche in Comune. Il budget previsto per i lavori è di 109 milioni di euro.

Si prevede la riduzione - come in ampie zone del centro già avvenuto - dello spazio per le auto su entrambe le rive attorno al ponte d’Iéna. Che nel progetto diventerebbe «il primo ponte ‘verdè di Parigi». Un «anfiteatro verde» diventerebbe anche la place du Trocadéro, dove la circolazione - oggi a rotatoria - sarebbe dimezzata. L’assessore all’Urbanistica, il socialista Emmanuel Grégoire, si è detto «molto sorpreso da questo cambiamento» da parte del prefetto, che definisce «politico». Secondo lui, infatti, la prefettura «aveva dato pareri favorevoli ad ogni tappa del progetto». La sindaca Hidalgo «intende parlare direttamente di questo tema con il futuro governo» al fine di «risolvere politicamente» il problema. A fine aprile, l’abbattimento previsto di una ventina di alberi ai piedi della tour Eiffel, nel quadro del progetto «OnE», aveva suscitato tali polemiche che il Comune aveva finito per rinunciare. Lo scorso autunno, una consultazione pubblica via Internet aveva raccolto 6.000 pareri sul progetto, una grande maggioranza dei quali di netta ostilità.