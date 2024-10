Parigi, in tangenziale velocità ridotta a 50 km/h tra le polemiche. Decisione della sindaca Hidalgo

Il limite di velocita sulla tangenziale di Parigi, una delle arterie piu trafficate della Francia, sara ridotto a 50 km/h a partire da questo martedi, una decisione presa dalla sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, che ha scatenato le proteste dei politici di destra e del governo. Il limite di 50 km/h, invece dei 70 km/h in vigore da dieci anni, si applichera inizialmente a un tratto della tangenziale che circonda la capitale, tra Porte des Lilas (a nord-est) e Porte d'Orleans (a sud). La misura sara estesa all'intero tratto di 35 chilometri il 10 ottobre, dopo sei notti di chiusura di ciascun tratto per consentire l'installazione della nuova segnaletica.

Per il Comune, proprietario della circonvallazione, l'obiettivo principale e quello di ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico che «affligge la vita» dei 550.000 residenti lungo la circonvallazione, ha dichiarato all'AFP David Belliard, delegato della sindaca ai trasporti. «Questo modello di autostrada urbana, progettato negli anni '70, non e piu sostenibile in un momento in cui il riscaldamento globale sta accelerando. Fa ammalare le persone e impedisce loro di dormire», ha aggiunto il politico ecologista. Se l'effetto del nuovo limite sulla qualita dell'aria e discusso, quello sull'inquinamento acustico e dimostrato e l'associazione Bruitparif si aspetta un guadagno «non trascurabile» di due o tre decibel.

Un altro effetto sperato e la riduzione del numero di incidenti gravi su un percorso utilizzato da oltre un milione di pendolari ogni giorno. Poiche la velocita media durante il giorno e stimata intorno ai 35 km/h, il nuovo limite di velocita dovrebbe avere un impatto solo nelle ore non di punta. Per questo motivo i suoi detrattori affermano che si tratta di una misura «antisociale», perche penalizzerebbe i lavoratori notturni e mattutini che devono utilizzare la tangenziale per spostarsi da un sobborgo all'altro. Potrebbero perdere fino a 12 minuti di sonno al giorno, secondo Valerie Pecresse (LR), presidente della regione Ile-de-France, a cui si sono unite diverse organizzazioni datoriali della regione. Per ridurre il rumore, la regione propone al Comune di Parigi di finanziare la meta dei costi di posa dell'asfalto fonoassorbente, un manto stradale che permette di risparmiare fino a sette decibel ma che deve essere rinnovato ogni dieci anni. Gli oppositori denunciano una decisione «unilaterale» della sindaca di Parigi che «interessera milioni di persone nella regione parigina», come ha sottolineato il nuovo ministro dei Trasporti Francois Durovray. Il ministro ha incontrato Anne Hidalgo venerdi per esprimere il suo disaccordo, ma ha ammesso che la sindaca socialista aveva «perfettamente il diritto» di decidere.

«Anne Hidalgo sta usando la trasformazione ecologica come strumento di comunicazione politica. Sta cercando di forzare la questione senza alcuna base scientifica», ha dichiarato all'AFP Geoffroy Boulard (LR), co-presidente di Union capitale, il piu grande gruppo di opposizione del Consiglio comunale di Parigi. Philippe Noziere, presidente dell'associazione francese 40 milioni di automobilisti, ha aggiunto: «Finora non e stato effettuato alcuno studio sullo spostamento del traffico, sull'impatto sul traffico, sull'impatto ecologico o economico». Il ministro dei Trasporti e la sindaca di Parigi hanno concordato venerdi di effettuare un'analisi «continua e indipendente» del limite di velocita piu basso, con una revisione tra un anno. «Se la revisione si rivelera negativa e la sindaca di Parigi non riuscira a trarre le necessarie conclusioni, il ministro si riserva il diritto di modificare la legge per garantire che la questione non rientri nelle competenze esclusive della sindaca», ha avvertito lunedi il ministero. Lo Stato ha anche avviato discussioni sullo sviluppo di una futura corsia riservata al carpooling sulla tangenziale di Parigi, che il Comune di Parigi vorrebbe vedere per combattere le «auto a guida autonoma». Si tratta di un argomento su cui il Comune non puo decidere da solo. Siamo determinati a rendere permanente questa corsia olimpica entro la fine dell'anno», ha dichiarato David Belliard, 'che quest'estate e stata riservata alle delegazioni di atleti e ai taxi'. Il piano prevede di trasformare la circonvallazione in un «boulevard urbano».