Parigi vietata a chi attraversa il centro in auto, via a ZTL negli arrondissement centrali della capitale francese

Secondo una ordinanza firmata dal prefetto da lunedì il centro di Parigi diventa ZTL, tutti i veicoli «in transito» non potranno più circolare negli arrondissement centrali della capitale francese. L'obiettivo del provvedimento è di impedire l'accesso a chi attraversa il centro per recarsi in un'altra zona di Parigi. La nuova ZTL sarà operativa nei 4 arrondissement centrali della capitale, eccetto i Lungosenna. Di fatto impedirà di attraversare il centro se gli occupanti del veicolo non hanno motivo di fermarsi nei 5 chilometri quadrati interessati dal divieto.

Potranno continuare a circolare i residenti, i lavoratori, chi fa consegne, pazienti, clienti di punti vendita precisi (negozi, ristoranti, teatri, cinema, gallerie d'arte), i taxi, i tecnici di società di riparazioni, chi fa visita ad amici. E' previsto un periodo di 3-6 mesi affinché tutti comprendano il funzionamento - ancora impreciso nei dettagli - del nuovo dispositivo. Poi comincerà la fase di applicazione reale delle nuove regole, che prevede un sistema di autoattestazione on line. Alla fine, i controlli diventeranno più stretti all'uscita dalle ZTL, dove chi ha circolato dovrà mostrare un giustificativo (scontrino di acquisto, conto del ristorante, biglietto del teatro, ecc.).