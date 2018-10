Passa con semaforo rosso e guida con patente sospesa. Fermato, scatterà la revoca del documento: dovrà rifare gli esami

FIRENZE Ha bucato il semaforo rosso e una volta fermato dalla Polizia Municipale gli agenti scoprono che aveva la patente sospesa. È successo martedì in zona Porta a Prato. Una pattuglia di motociclisti dell’Autoreparto era impegnata nei controlli quando hanno notato un’auto che bucava il semaforo rosso all’incrocio con via Gabbuggiani. Gli agenti sono quindi intervenuti fermando il veicolo. Dai controlli è emerso che a carico del conducente, un 31enne residente a Pistoia, era pendente dal 2011 un provvedimento di sospensione della patente a tempo indeterminato. Per lui sono quindi scattati due verbali, uno da 164 euro e uno da 163 euro. Il primo per la guida con patente sospesa con segnalazione alla prefettura per la revoca definitiva. Questo vuol dire che dovrà superare gli esami teorico e pratico per avere nuovamente la patente. Il secondo verbale è invece relativo al passaggio con il semaforo rosso e prevede anche il taglio di 6 punti-patente).