Patente auto, scadenza prorogata: per il rinnovo c'è tempo fino al 29 luglio. Tutte le novità

ROMA - Patenti in scadenza, cambiano le date della proroga: la validità (anche dei fogli rosa) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 è stata estesa fino al 29 luglio 2021. Essendo stato allungato fino al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza legato al perdurare della pandemia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato giovedì 21 gennaio una circolare (la numero 2143) con le nuove date. Del resto non poteva essere altrimenti, visto che il tutto si ricollega a quanto stabilito dal...

