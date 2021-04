Patente di guida, arriva una novità utilissima: ecco l’App gratuita per i quiz di preparazione

Esame di guida alla portata di tutti, compresi i soggetti affetti da dislessìa o difficoltà di lettura, con l’App Quiz Patente La Nuova Guida 2021, realizzata da Sermetra Net Service, pensata appunto per tutti gli allievi che devono cimentarsi nelle esercitazioni con i quiz ministeriali ufficiali e prepararsi all’esame di guida.

L’app completamente gratuita, infatti, prevede l’utilizzo di un font – denominata ‘easyreading’ - specificatamente studiato per questo disagio e con le tracce audio delle proposizioni ministeriali, che permette di prevenire lo scambio percettivo tra lettere simili, calibrando gli spazi e dando maggior respiro alla lettura. Tra l’altro questo ha ricevuto parere positivo dall’Associazione Italiana Dislessia (AID).

Le tracce audio sono presenti nelle tre lingue ufficiali dell’esame, italiano, francese e tedesco ed in caso di difficoltà a leggere, l’allievo può quindi ascoltare la proposizione oggetto d’esame. Le stesse opzioni sono presenti anche nel sito web QuizPatenteApp.com, con la versione desktop dove è possibile esercitarsi ai quiz con le stesse credenziali dell’App.

Nello specifico, la homepage dell’app ha un'interfaccia a ‘’stories’’ e una modalità di interazione a scrolling infinito, in linea con i principali social network. Questo vuol dire che l’allievo può esercitarsi con una serie di quiz all’infinito e con card dinamiche che non si esauriscono mai. In questo innovativo strumento, sono poi presenti molti giochi con finalità formative, come il gioco dei 4 segnali che dà la possibilità di indovinare il tipo di segnale, e le funzioni per ripassare solo gli errori o cimentarsi con la simulazione d’esame. Inoltre, questa sorta di ‘tutor’ d’ultima generazione contiene un compendio di pillole di teoria, commenti dettagliati alle singole proposizioni d’esame e video ad alta risoluzione che illustrano le situazioni stradali ed aiutano nella comprensione di quiz e argomenti particolarmente complessi. Infine, in caso di difficoltà, l’allievo può ‘agganciare’ l’app ad una delle autoscuole del network La Nuova Guida / Sermetra Net Service, ed ottenere il supporto di un istruttore che sarà poi la stessa persona ad aiutarlo nelle esercitazioni pratiche di guida.

Ad oggi oltre 8 milioni di allievi hanno conseguito la patente esercitandosi con questa app, disponibile negli store Android ed Apple.