Patente, libretto e Rc Auto, dal 2028 cambiano le regole per i documenti cartacei (non servirà più mostrarli ai controlli)

Meno documenti da tenere nel portafoglio e meno rischi di dimenticare a casa i documenti dell'auto. Dal 1° gennaio 2028, salvo modifiche durante l'iter di approvazione, per chi guida in Italia cambieranno le regole sui controlli stradali: patente, carta di circolazione e certificato assicurativo non dovranno più essere necessariamente esibiti agli agenti e ai militari, a condizione che le informazioni sulla loro esistenza e validità siano verificabili attraverso le banche dati pubbliche.

Nuovo codice della strada

La novità è contenuta nel nuovo Codice della strada, approvato dal governo il 13 ottobre scorso, e rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei documenti. Come ricostruisce Quattroruote, il provvedimento introduce infatti una regola precisa: i documenti richiesti potranno essere presentati sia in formato cartaceo sia digitale. Ma soprattutto elimina l'obbligo di esibirli quando le forze dell'ordine possono verificarne direttamente la regolarità consultando gli archivi informatici.

Rimane un'eccezione: se al momento del controllo o del rilevamento di un incidente l'accesso alle banche dati non è tecnicamente possibile, il conducente dovrà comunque mostrare la documentazione richiesta.

Emanazione del primo Testo Unico del Codice della Strada in Italia

I tre documenti che non servirà più esibire

Quali sono gli archivi che permetteranno alle forze dell'ordine di effettuare le verifiche? I principali sono tre: l'Anag (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida), che contiene i dati relativi alle patenti; l'Anv (Archivio nazionale veicoli), dove sono registrate le informazioni sulle carte di circolazione; e la banca dati dei veicoli assicurati, che consente di verificare la presenza della copertura obbligatoria.

Tutti e tre gli archivi sono gestiti dalla Motorizzazione civile e risultano già consultabili da remoto dagli organi di polizia stradale. Per questo motivo, dal 1° gennaio 2028, chi utilizza un'auto privata, propria o appartenente a un familiare o a un amico, non sarà più tenuto a mostrare materialmente questi tre documenti durante un controllo, salvo problemi tecnici nell'accesso alle banche dati.

Quando sarà ancora necessario avere i documenti in auto

La nuova disciplina non cancellerà però tutti gli obblighi. Esistono infatti alcune situazioni particolari nelle quali il conducente dovrà continuare a conservare a bordo determinati documenti e presentarli in caso di richiesta. Le regole riguardano anche il futuro Codice della strada e, come precisa Quattroruote, si possono distinguere diversi casi, limitandosi alla circolazione privata ed escludendo quindi attività professionali, targhe prova, autotrasporto e trasporti eccezionali.

Auto a noleggio e in leasing: cosa serve

Chi guida un'automobile a noleggio dovrà continuare a tenere a bordo il contratto di locazione. Dal 2028 questo obbligo sarà espressamente previsto dal nuovo Codice della strada. Il motivo è semplice: non esiste un archivio pubblico dei veicoli a noleggio consultabile a distanza dalle forze dell'ordine. Di conseguenza, il contratto resterà necessario per dimostrare a quale titolo si dispone del mezzo e per quanto tempo.

Cambia invece la disciplina relativa alla carta di circolazione. Attualmente, per le auto a noleggio senza conducente, il documento originale può essere sostituito da una fotocopia autenticata dal proprietario. Dal 2028 non sarà più necessario avere a bordo neppure questa copia, se le informazioni saranno verificabili attraverso l'Archivio nazionale veicoli.

Foglio rosa e lezioni di guida

Per le esercitazioni necessarie a conseguire la patente B sono coinvolte due figure: l'allievo che guida e la persona che lo accompagna con funzioni di istruttore.

Attualmente chi si esercita deve avere con sé il foglio rosa, cioè l'autorizzazione a esercitarsi, oltre a un documento personale di riconoscimento. Dal 2028 il foglio rosa non dovrà più essere esibito in formato cartaceo, perché i relativi dati sono già presenti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, accessibile alle forze dell'ordine.

Diverso il caso dell'accompagnatore: dovrà continuare ad avere con sé la patente, sia nel tradizionale formato tessera sia nella versione digitale disponibile sull'app IO. Per gli istruttori delle autoscuole sarà inoltre necessario conservare ed esibire l'attestato che certifica la qualifica professionale. Anche questo obbligo resterà in vigore dal 2028.

Guida accompagnata

Regole simili si applicheranno alla guida accompagnata, il percorso che consente ai minorenni in possesso dei requisiti di esercitarsi prima di conseguire la patente B.

Il giovane conducente dovrà attualmente avere con sé la patente A1 o B1, se già conseguita, e l'autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata dalla Motorizzazione civile. Dal 2028 entrambi i documenti potranno essere verificati attraverso gli archivi digitali e non sarà quindi necessario esibirli materialmente.

L'accompagnatore, invece, dovrà continuare a mostrare la patente B o superiore, in formato fisico oppure digitale tramite app IO. Se si tratta di un privato, dovrà essere una delle persone indicate nell'autorizzazione: il documento può riportare al massimo tre nominativi.

Nel caso in cui il minorenne sia accompagnato da un istruttore di autoscuola, quest'ultimo dovrà avere con sé, oltre alla patente, anche il documento che certifica la qualifica di istruttore abilitato e autorizzato. Quest'ultimo dovrà essere presentato in formato fisico anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Auto con targa estera: gli obblighi per chi è iscritto al Reve

Un capitolo a parte riguarda chi risiede in Italia e utilizza un veicolo immatricolato all'estero intestato a un'altra persona. In questo caso è necessario avere a bordo un documento, sottoscritto dal proprietario e con data certa, che dimostri il titolo e la durata della disponibilità del mezzo. Può trattarsi, per esempio, di un contratto di comodato, noleggio o leasing. L'obbligo resterà anche dal 2028, perché non esiste un archivio nazionale dei contratti consultabile dalle forze dell'ordine.

Se però il veicolo viene utilizzato per più di 30 giorni nell'anno solare, anche non consecutivi, scatta l'obbligo di registrazione al Reve, il Registro dei veicoli esteri. Una volta effettuata l'iscrizione, non sarà più necessario esibire il documento che attesta il titolo e la durata dell'utilizzo. La regolarità potrà essere dimostrata attraverso la registrazione al Reve, verificabile anche da remoto, e il documento di circolazione estero. Quest'ultimo dovrà invece continuare a essere disponibile a bordo e mostrato durante i controlli, se le informazioni non saranno consultabili attraverso gli archivi pubblici.

C'è infine un'altra novità importante sul fronte assicurativo. Dal 2028, per i veicoli iscritti al Reve, non si applicherà più la convenzione di Madrid, che presume l'assolvimento dell'obbligo assicurativo nello Stato di immatricolazione. La copertura dovrà invece rispettare la normativa italiana, attraverso una polizza stipulata con una compagnia autorizzata a operare in Italia.

Anche per queste automobili potrà venire meno l'obbligo di esibire il certificato assicurativo, ma soltanto se l'esistenza e la validità della copertura saranno verificabili attraverso le banche dati accessibili alle forze dell'ordine.