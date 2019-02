Omicidio stradale, revoca della patente solo in caso di ebbrezza o droga

Sì a pene più severe per l'omicidio stradale, ma revoca automatica della patente solo in caso di ebbrezza o droga. Lo ha deciso la Corte Costituzionale. La legge 41 del 2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendo le sanzioni, ha superato infatti il vaglio di costituzionalità sul divieto di bilanciare aggravanti con attenuanti. Illegittimo invece l'articolo 222 del Codice della strada dove prevede l'automatica revoca della patente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.

Cellulare alla guida. Duro attacco di Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. La principale causa degli incidenti stradali «è la distrazione e l'uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione. Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all'esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo». Oggi la sospensione della patente c'è solo in caso di recidiva e «ciò si è mostrato poco efficace in termini di deterrenza».

Reddito, stretta sugli stranieri: serve il timbro del consolato