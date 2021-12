Patente, l'esame diventa light. Diminuiti tempo e domande: tre gli errori consentiti. Con il quarto si è bocciati

Arrivano nuovi esami-quiz in versione ‘light’, dal prossimo 20 dicembre, per recuperare l’enorme mole di arretrati accumulatisi in questo lungo periodo pandemico. Si tratta di una piccola grande rivoluzione varata dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile e dettata dall’emergenza covid. Nel dettaglio, per gli esami di patenti A e B, la circolare della Motorizzazione fissa a 30 le domande anziché 40, con un massimo di tre risposte erronee ammesse, invece di quattro; ed anche il tempo totale di svolgimento dell’esame viene ridotto a 20 minuti anziché mezz’ora.

Una misura che ha riscosso subito un positivo giudizio da parte di UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica): «La doppia finalità di questa nuova versione dell’esame di teoria – ha infatti commentato Emilio Patella, Segretario nazionale delle Autoscuole UNASCA – e cioè da un lato avere un numero minore di persone nelle aule d’esame per un tempo ridotto e dall’altro aumentare nella stessa unità di tempo il numero di sedute d’esame, ci dovrebbe far recuperare circa il 30% degli arretrati, in seguito al lockdown ed alle successive restrizioni per la pandemia.» Unasca tiene poi a precisare che nulla cambia, dal programma alla percentuale di errori ammessi rispetto alle domande, e che i turni d’esame che si svolgono nell’arco di una mattina possono aumentare da quattro a sei, sino a un massimo auspicato di otto. Proposta che la stessa Unasca aveva già inoltrato alla motorizzazione civile lo scorso anno, al termine del lockdown.