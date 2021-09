Performance S, il camper con nel garage la Bugatti come "utilitaria" che costa oltre 6 milioni di euro

DÜSSELDORF – Gli espositori di Caravan 2021, il più grande salone europeo riservato a camper, roulotte e tutto quello che serve per il turismo all'aria aperta, sono 650. Alcuni stand occupano spazi enormi all'interno dei quali le aziende si sono ritagliate posti per la raccolta e firma dei contratti. Poi c'è uno stand dove la gente si ferma a osservare e solo pochissimi chiedono di entrare. È quello della Volkner Mobil, dove è in mostra il modello più costoso dell'intera rassegna, insostenibile economicamente per la maggior parte dei comuni mortali, ma sostenibile dal punto di vista ambientale per via dell'impianto fotovoltaico sul tetto.

Il solo camper (si fa per dire: 35 metri quadrati di superficie, 12 metri di lunghezza e un garage) costa poco più di 2 milioni di euro. Ma quello esposto - il Performance S da 18 tonnellate di massa totale a terra consentita, peraltro già venduto (la Volkner lavora solo su ordinazione) – ne vale tre volte tanto. Sì, perché il proprietario ha deciso che l'utilitaria per destinare al vano ricavato nella parte inferiore del veicolo doveva essere una Bugatti. C'è da chiedersi se quando si muova disponga di un altro veicolo per la servitù o perché anziché acquistare il camper non compri direttamente il campeggio.

Allo stand spiegano che in trent'anni di attività hanno già venduto circa 200 esclusivi esemplari, non tutti a queste cifre, è ovvio. I clienti per modelli come questi esistono veramente e, a quanto pare, frequentano le stesse strutture degli altri appassionati del turismo all'aria aperta. “Vogliono poter stare da soli e disporre di spazi privati”, spiegano allo stand, mentre diversi curiosi fotografano il veicolo. A pochi metri ce n'è uno più “proletario”, da appena 1,125 milioni di euro che misura 11,4 metri ed è equipaggiato con un motore da 460 cavalli (il Performance S ne ha uno da 530). Certo, nel garage semovente è stivata una “semplice” Mini.

La sorpresa è vedere un addetto della Volkner Mobil scendere dal Performance S scortato da una famiglia (lui, lei e un bambino poco più che in fasce). Impossibile sapere se sia già stato sottoscritto un contratto, ma al banco avviene un promettente scambio di carte che non sembrano né depliant né biglietti da visita. I clienti, fanno sapere allo stand, sono uomini d'affari, soprattutto tedeschi, ma non solo. Qualche esemplare è approdato in Russia, malgrado non sia corazzato. Se e quando uno di questi esclusivissima sia mai stato venduto in Italia il giovane addetto non lo ricorda. O non lo vuole dire. Del resto alla Volkner piace fare quasi tutto in proprio. Per il caravan di extralusso l'azienda tedesca si rivolge a Volvo per gli assali e per poco altro.