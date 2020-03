Peugeot 208, l'Auto dell'Anno. La compatta del Leone domina su un podio monopolizzato da vetture a batterie

GINEVRA - Il salone di Ginevra quest’anno è stato cancellato, ma un evento nei padiglioni del salone si è svolto lo stesso: l’assegnazione del premio Auto dell’Anno. Un riconoscimento internazionale che ogni anno elegge la migliore automobile nuova lanciata sul mercato. A decidere il vincitore è una giuria di 60 giornalisti europei specializzati; di questi sei sono italiani e due sono de Il Messaggero. C’erano sette auto finaliste a Ginevra a contendersi il titolo, fra cui l’avveniristica Tesla 3 e la supersportiva Porsche Taycan, la più potente automobile elettrica in circolazione forte dei suoi 781 cavalli. O ancora la nuova Toyota Corolla e la BMW Serie 1. Infine c’erano un’utilitaria di successo come la Renault Clio e l’originale Ford Puma. Eppure a vincere il titolo di Auto dell’Anno 2020 è stata la più piccola di tutte: la Peugeot 208. Una compatta lunga poco più di 4 metri, dal design intrigante, dagli interni avveniristici e caratterizzata anche dalla possibilità di essere motorizzata anche da un propulsore elettrico.



L’Auto dell’Anno (Car of The Year nella definizione originale del premio) è considerato il riconoscimento più autorevole in Europa per l’industria automobilistica. La sua autorevolezza viene dal fatto che i 60 giornalisti votano in modo assolutamente indipendente. Il premio non è finanziato da alcun marchio legato all’industria automobilistica ed il voto non solo è pubblico, ma i giornalisti motivano la propria scelta attraverso un giudizio palese che tutti possono leggere sul sito dell’organizzazione (caroftheyear.org/voting-grid.php). L’elezione si tiene ogni anno al salone di Ginevra ma visto il forfait dell’evento svizzero all’ultimo minuto, la premiazione si è svolta online, senza presenza di pubblico. I 60 giurati hanno votato per via telematica e il presidente dell’organizzazione ha eseguito lo spoglio dei voti in diretta streaming video dal salone di Ginevra.

Le finaliste vengono scelte dopo un percorso di selezione che dura mesi. Poi, come nella serata degli oscar del cinema, si svolge la votazione finale e viene proclamato il vincitore. I giurati hanno a disposizione 25 volti da dividere tra le sette finaliste. Ogni automobile viene giudicata per una serie di caratteristiche: il design, la tecnologia, la qualità costruttiva, l’abitabilità a bordo, il comfort, la guidabilità ma anche l’efficienza in termini di emissioni e il rapporto qualità/prezzo.

Nella votazione 2020 la Peugeot 208 ha ottenuto la maggioranza: ben 281 preferenze. E ha preceduto i due modelli elettrici dati per favoriti: la Tesla 3 e la potentissima Porsche Taycan che hanno ottenuto rispettivamente 242 e 222 voti. Poco più staccate in classifica la Renault Clio e la Ford Puma con 211 e 209 voti; più lontane invece la Toyota Corolla (152) e la BMW Serie 1 (133 voti). Della Peugeot 208 i giurati hanno apprezzato soprattutto il design, la qualità degli interni, la versatilità e le capacità dinamiche. Nonché il fatto che sia disponibile anche con motore elettrico. Però l’auto che ha dominato in più paesi non è stata la Peugeot ma la Tesla 3 che ha ottenuto il maggior numero di preferenze in ben 8 nazioni contro i 6 della Peugeot e i 3 di Porsche e Ford.

In particolare hanno messo al primo posto la Tesla nazioni come Svezia (35 voti), Danimarca, Olanda (20 voti), Norvegia, Polonia, Ungheria e Russia (15 voti) mentre la 208 ha dominato nei paesi latini: Spagna (43 voti), Francia (36), Italia (34), Svizzera e Grecia. A sua volta la Porsche ha conquistato le massime preferenze in Germania e Gran Bretagna con 38 punti in ciascuno dei due paesi. Renault e Toyota hanno avuto la meglio solo in due nazioni. In Italia il punteggio più elevato è andato alla Peugeot 208 (34 voti) ma alle sue spalle quattro vetture si sono contese il secondo posto di misura: Tesla e Toyota con 24 punti, Ford con 23 e BMW con 22 voti.

Allora perché ha vinto la Peugeot 208 rispetto alla Tesla 3 se meno paesi l’hanno messa al primo posto? Perché anche nelle nazioni in cui non è stata la più votata, la piccola francese ha ottenuto un buon gradimento generale. Mentre la Tesla, che pure ha raccolto il massimo dei voti (10 punti) in ben quattro occasioni dai giornalisti di alcuni paesi, ha ottenuto ben sei volte zero voti. Anche la Porsche a due en plein (10 voti) deve sommare ben cinque zero in classifica. A danno di Porsche ha giocato soprattutto l’elevato prezzo d’acquisto mentre Tesla invece ha scontato in certi paesi la diffidenza generale verso l’elettrico. Ma poiché anche la Peugeot 208 esiste in versione elettrica, è un fatto storico che quest’anno ben tre auto elettriche abbiano monopolizzato il podio.