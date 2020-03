Peugeot 208 trionfa al Car of the Year 2020. Era in lizza con Serie 1, Taycan, Clio, Puma, Model 3 e Corolla

GINEVRA - Il Leone trionfa a Car of The Year. Dopo il successo di Jaguar I-Pace dello scorso anno, tocca alla Peugeot 208 aggiudicarsi il prestigioso premio Auto dell'Anno. Il palco ginevrino del salone, chiuso a causa coronavirus, è comunque stato il luogo solito per l’assegnazione del premio “Car of the year”, assegnato all’automobile considerata come la più interessante degli ultimi dodici mesi da una giuria di settore, composta da sessanta giornalistidi 23 paesi europei. I sette finisti di quest’anno erano BMW Serie1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3, Toyota Corolla.

La classifica del premio Car of the Year è stilata in base ai voti attribuiti da una giuria composta da 60 giornalisti specializzati di 23 diversi Paesi europei. Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna hanno ciascuno 6 membri, le altre nazioni un numero inferiore proporzionale alla importanza dei loro mercati.

Dopo l’iscrizione delle auto candidate (60 modelli) ed una prima settimana di verifiche (Tannistest in Danimarca nell’autunno 2019), seguite da numerosi test individuali, la giuria si é riunita due settimane fa nel Centro di Guida e Sviluppo di Mortefontaine CERAM, Mortefontaine alle porte di Parigi. Con analisi e confronti più approfonditi i giurati hanno avuto modo di valutare le caratteristiche e le prerogative dei sette modelli inseriti nella short list.

Il Premio Car of the Year viene organizzato da sette riviste d’auto leader, da tutta Europa: Auto dall’Italia, Autocar dalla Gran Bretagna, Autopista dalla Spagna, Autovisie dall’Olanda, L’Automobile Magazine dalla Francia, Stern dalla Germania e Vi Bilägare dalla Svezia. La consegna del trofeo Car of the Year viene effettuata da parte del presidente della giuria, Frank Janssen, giornalista del periodico tedesco Stern, tra gli organizzatori storici dell'evento.