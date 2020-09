Peugeot 3008 è leader di mercato in Europa tra i Suv compatti

ROMA - Il Suv Peugeot 3008 è leader nel mercato degli sport utility compatti, con oltre 800.000 esemplari prodotti dal momento del suo lancio avvenuto a fine 2016. Ha raggiunto una performance commerciale eccezionale in Europa ed anche in Italia, dove è stato scelto da oltre 80 mila Clienti. Il premio Car Of The Year 2017 ha poi coronato questo grande successo. Il Marchio Peugeot è orgoglioso di presentare oggi Nuovo SUV 3008.