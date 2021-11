Peugeot 308, avanguardia assoluta nei contenuti tecnologici. Anche il design è uno dei punti di forza

Silhouette molto piacevole sia nella versione berlina sia nella wagon, motori all’avanguardia e passo avanti significativo sulla via dell’elettrificazione. Ma la nuova Peugeot 308 si rivela un’auto di assoluta avanguardia anche nei contenuti tecnologici, ovvero nell’aggiornamento di dotazioni mirate ad elevare il livello di sicurezza per guidatore e passeggeri. Certo, non tutto è di serie, e molte dotazioni rientrano nella lista degli optional, tuttavia è apprezzabile che su un’auto di segmento C siano disponibili sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che una volta avremmo immaginato esclusivamente a bordo di un’ammiraglia.

Già da tempo in grado di offrire il massimo livello di guida semiautonoma concesso dalla legge (livello 2), la nuova 308 alza ancor più l’asticella con inedite funzionalità. Ciò grazie al pack Drive Assist 2.0, ovvero un sistema costituito dall’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e dal Lane Keeping Assist (aiuto al mantenimento della vettura in posizione corretta), con l’aggiunta di tre nuove funzioni (adatte alle strade con carreggiate separate): la prima prevede di proporre al conducente di superare il veicolo che precede e poi di rientrare nella sua corsia, a partire da 70 km/h fino a 180 km/h; la seconda (adattamento consigliato della velocità) suggerisce di adeguare l’andatura in base ai cartelli stradali con i limiti indicati; la terza (velocità in curva) ottimizza l’andatura in funzione della traiettoria, fino a 180 km/h.

Tra i tanti supporti non mancano la retrocamera a 180 gradi, il dispositivo anticollisione Blind Spot Monitoring e il Rear Traffic Alert per rendere sicura l’uscita dai parcheggi. E ancora: preziosissimo in città, l’Active City Brake effettua la frenata automatica d’emergenza in caso di rischio collisione con pedoni e ciclisti. Il sistema funziona di giorno e di notte ed è coadiuvato dal Distance Alert che preavvisa in caso di rischio collisione.

Il sistema si occupa anche dei controlli della velocità, permettendo di impostare automaticamente il limitatore, e in aiuto del guidatore c’è anche la lettura estesa dei cartelli stradali (stop, senso vietato, divieto di sorpasso, fine del divieto). Tutto ciò potrebbe indurre ad un eccessivo rilassamento del conducente, ma il rischio viene evitato dal Driver Attention Alert, in grado di avvisare in caso di distrazione alla guida a velocità superiori a 65 km/h.