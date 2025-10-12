Peugeot 308 restyling: ibrida, phev, elettrica ed anche diesel. Tutte le scelte sono possibili

Berlina e station wagon, con motori a benzina, diesel, mild-hybrid e ibridi plug-in, più la full electric. Raramente una gamma è tanto completa, e tanto esposta al rischio di distacchi abissali tra una variante e l’altra. Ma in casa Peugeot non hanno dubbi: avanti con tutte le soluzioni possibili per la 308. Ecco allora, accanto all’immortale Diesel e alle innovative ibride, anche la nuova full electric a emissioni zero. Del modello uscente, in Italia se ne sono targate poche. Mai la 308 a elettroni è entrata infatti nella top-ten delle più vendute, del tutto marginale il suo contributo alle oltre 100.000 unità di 308 immatricolate in Italia. Ma il progetto è forte, rientra nel piano di decarbonizzazione di Stellantis e in casa Peugeot non intendono derogare. A sostenere il piano per l’Italia anche l’arrivo annunciato degli incentivi statali, che potrebbero incoraggiare chi non se la sente di affrontare a cuor leggero una spesa superiore ai 40.000 euro.

Per guadagnare terreno su questo nostro mercato che solo ora mostra qualche incoraggiante segnale di risveglio nei confronti dell’elettrico, Peugeot assicura che la nuova 308 E promette un’autonomia superiore di 34 km rispetto al modello di prima generazione: 540 km in tutto, dunque. Ciò grazie a una nuova batteria da 58,4 kWh (55,4 netti) che alimenta un motore sincrono a magneti permanenti da 156 cv/260 Nm.

Tre le modalità di guida selezionabili: Eco, Normal e Sport. Attivando la funzione Brake si recupera energia nelle fasi di decelerazione e frenata. Tra i pregi viene annunciata anche la funzione V2L, che permette di alimentare dispositivi esterni, rivelandosi utile per ricaricare, ad esempio, una bici elettrica direttamente dall’auto. In questo caso il vano bagagli perde un po’ di spazio, sia nella 308 berlina sia nella wagon. Quest’ultima – vale la pena ricordarlo – guadagna invece qualcosa nella penetrazione aerodinamica, con il Cx fissato a 0,27, grazie al tetto più basso (1,46 metri contro 1,48).

Quanto ai tempi di ricarica, la Casa dichiara che per passare dal 20% all’80% dell’energia occorrono 27 minuti e che su un terminale pubblico veloce (100 kW) si può immagazzinare in 12 minuti energia sufficiente a coprire fino a 100 chilometri.

Come tutte le auto della Casa francese, le nuove 308 a elettroni beneficiano della Peugeot Electric Promise, nata per rassicurare i clienti sull’affidabilità e la durata delle batterie dei suoi modelli elettrici: 8 anni/160.000 km di garanzia sul veicolo grazie al programma Peugeot Care.