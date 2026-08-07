Nuova 408, la fastback Peugeot sfoggia un salotto alla francese. Viaggiatrice elegante con tanta tecnologia e massimo comfort

Gli interni della Peugeot 408 Fastback sono moderni, tecnologici e molto spaziosi, riprendendo l’impostazione della 308 ma con una cura superiore messa nei dettagli. Il posto di guida adotta il caratteristico Peugeot i-cockpit con un volante piccolo e squadrato, un cruscotto digitale rialzato (anche in 3D) e uno schermo centrale touch da 10 pollici inclinato verso il guidatore.

Lo spazio è più che adeguato, in grado di assicurare un’abitabilità in linea con le aspettative. Pur separati da un grande e comodo bracciolo centrale, i posti anteriori sono molto ampi, affidati a sedili ergonomici, con certificazione AGR, marchio di qualità rilasciato dall’associazione tedesca indipendente Aktion Gesunder Rücken (Campagna per la schiena sana). In alcuni casi non mancano l’opzione massaggio e rivestimenti di pregio come alcantara o pelle. Nulla da eccepire anche sulle sedute posteriori: grazie al passo generoso c’è spazio sufficiente per le gambe, anche di passeggeri più alti, e quanto a larghezza si sta bene anche in cinque. La capienza del vano bagagli varia in base alla motorizzazione (da 536 litri a 1.611 litri per la versione mild-hybrid; da 415 litri a 1.483 litri per la plug-in-hybrid; da 468 fino a 1.542 litri per la E-408 elettrica) ma sostanzialmente risulta più che sufficiente in tutte le configurazioni.

Ma torniamo avanti e al posto di guida. Come su tutte le Peugeot di recente generazione il volante è piccolo e impone una certa attenzione nella regolazione della posizione di guida. In relazione alla statura può risultare infatti problematico trovare le regolazioni giuste per leggere la strada e la strumentazione. Ciò detto, sulla 408 Fastback il display della strumentazione rialzato fa parte del sistema Peugeot i-Cockpit ed è di serie su tutta la gamma. La tecnologia digitale 3D o le grafiche avanzate variano a seconda dell’allestimento scelto (GT e GT Exlusive le più dotate). Su tutte ci sono comunque due schermi da 10 pollici per la strumentazione e l’infotainment (connesso con comandi vocali).

Interessante notare che per attivare una serie di funzioni sono previsti i cosiddetti i-Toggles, ovvero comandi virtuali a sfioramento, introdotti da Peugeot all’interno del proprio sistema di guida per gestire con facilità l’infotainment e il comfort di bordo. Tra questi spicca quello per il climatizzatore. Tra le chicche hi-tech si fa notare inoltre il selettore del cambio automatico ridotto a una piccola levetta by-wire che libera spazio sul tunnel centrale.