Peugeot 408, la fastback si aggiorna in profondità. Si evolve nello stile e nei contenuti: è mild hybrid, plug-in e 100% elettrica

Ricordate la pubblicità dell’acqua minerale? Liscia, gasata o Ferrarelle? Qualcosa di simile potrebbe essere applicato all’auto, per la precisione alla Peugeot 308 Fastback, la “media” francese disponibile con tre motorizzazioni diverse: mild-hybrid, plug-in hybrid o full electric. Un modo per affrontare il mercato a 360 gradi, con tre soluzioni diverse, ma con un punto fisso in comune: la struttura di base, lo stile e le dimensioni. Che sono quelle di un’auto medio-grande (lunga 4,68 metri, larga 1,85, alta 1,48) in grado di distinguersi per un aspetto piacevole, caratterizzato da linee spigolose ma non troppo e con alcune caratteristiche che conferiscono una certa importanza, come le ruote di grande diametro (da 17 a 20 pollici), i cerchi diamantati, una discreta altezza da terra (18,8 cm), le fasce protettive nere e la “firma” rossa sul posteriore.

Volendo, la si potrebbe definire una sorta di station wagon con assetto leggermente rialzato che unisce forme da coupé, spazi da familiare e dettagli da crossover. Tutto ciò “ingentilito” dall’andamento rastremato del tetto e impreziosito da una certa eleganza, ovvero da un aspetto sobrio, con soluzioni che privilegiano la praticità a certi eccessi alla moda e, soprattutto, tengono conto del family feeling: come la più piccola 308, infatti, anche la 408 Fastback esibisce il frontale rivisitato con logo illuminato e luci diurne a tre artigli ora posizionate in alto e raccordate idealmente tra loro da altri diodi luminosi sulla calandra.

Considerando la linea filante, poi, l’auto è spaziosa e sufficientemente comoda per cinque persone, anche di alta statura. Buona anche la capacità del vano bagagli, che tuttavia varia in base al tipo di motore (vedi altro articolo in questa pagina). Valore aggiunto la buona altezza da terra, che dovrebbe risultare d’aiuto su fondi irregolari, anche se non è certo il fuoristrada il terreno ideale per questa macchina: con tutte e tre le motorizzazioni previste, tra l’altro, la Peugeot 408 Fastback adotta la sola trazione anteriore e non è prevista una versione con trazione integrale.

Ma andiamo a vedere più da vicino le tre diverse formule adottate dalla casa francese per rispondere all’esigenza di elettrificazione. L’entry level della nuova gamma elettrificata è la 308 Fastback mild-hybrid 48V, auto dotata di un motore termico di base 1,2 litri, 3 cilindri, integrato da una componente elettrica per una potenza complessiva di 145 cv. Abbinato a un cambio automatico elettrificato 6 marce a doppia frizione, questo propulsore assicura, ove consentito, una velocità massima di 205 km/h con passaggio in accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. Come per tutte le mild-hybrid, non è prevista marcia in elettrico, ma la formula “mild” assicura comunque un consumo medio interessante, di 5,1 litri/100 km, con emissioni di CO2 tra 113 e 116 gr/km.

La versione Plug-in Hybrid (PHEV) sfrutta invece, di base, il motore a benzina 1.6 da 180 cv abbinato a un motore elettrico da 92 cv e a un cambio a 7 oppure 8 marce, utilizzabile anche con palette al volante. La potenza totale sale a 240 cv e l’auto, grazie al supporto di una batteria da 14,6 kWh, riesce ad assicurare migliori prestazioni (velocità massima, ove consentito, di 233 km/h, e accelerazione 0-100 in 7,5 secondi) con autonomia in elettrico fino a 85 chilometri. L’ideale per gli spostamenti in città e per ridurre il consumo fino a 2,5 litri/100 km, contenendo le emissioni di CO2 tra 56 e 60 gr/km.

Arriva invece a 456 km l’autonomia dichiarata dalla casa francese per la versione 100% elettrica 408 E, che adotta un motore a emissioni zero da 213 cv alimentato da una batteria da 58 kWh. Come tutte le elettriche, privilegia la silenziosità. Il tempo di ricarica è di 31 minuti per passare dal 20% all’80%.

Tutte e tre le versioni sono dotate di un’ampia gamma di tecnologie per un’esperienza di guida in grado di infondere sicurezza: cruise control adattivo, mantenimento di corsia, rilevamento dell’angolo cieco a lungo raggio, avviso di traffico posteriore, frenata d’emergenza e telecamera a 360°. Ricca anche la dotazione di servizi connessi, come la navigazione “intelligente”, grazie alla quale il guidatore è informato su vari aspetti e, nel caso di auto elettrica, può pianificare l’itinerario in base allo stato di carica della batteria, all’autonomia residua e alle proprie preferenze.

Per tutte e tre le versioni, ibrida, plug-in e full electric è prevista inoltre la possibilità di attivare alcune funzioni da remoto, tramite smartphone, come il blocco e lo sblocco delle portiere o l’accensione/spegnimento delle luci. A beneficio delle famiglie con bambini (ma non solo) non mancano l’assistente vocale come ChatGPT e un display intuitivo da cui controllare navigazione, musica, chiamate, giochi, mirroring dello schermo e servizi connessi. Tutto ciò all’interno di un abitacolo comodo e spazioso (di cui parliamo in altro articolo in questa pagina).