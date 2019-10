Peugeot, una 508 Fastback per Matteo Berrettini

ROMA - Matteo Berrettini, tennista numero 1 in Italia e, a livello mondiale, numero 11 nella classifica mondiale ATP a soli 23 anni e con ben 57 vittorie, ha ritirato a Roma la sua nuova Peugeot 508 con carrozzeria Fastback messa a sua disposizione dalla filiale italiana della Casa del Leone. Design e tecnologia innovativa sono i punti di forza della sua nuova vettura che come sfoggia il Peugeot i-Cockpit e, per la prima volta, è dotata di Night Vision, sistema che usa uno scanner all'infrarosso per la guida notturna, per elevare ulteriormente la sicurezza di guida.

Vocazione al dinamismo confermata anche a livello tecnico, grazie alle sospensioni Multi Linkal posteriore ed alla disponibilità dell'Active Suspension Control, in grado di variare lo smorzamento su tre diversi livelli: comfort, normal e sport. Un grande piacere di guida nel pieno della tradizione della Casa del Leone.