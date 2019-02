Peugeot “graffia” con la 508 Sport Engineered, a Ginevra la concept ibrida e supersportiva

GINEVRA – Oltre la 508 appena rinnovata. Al Salone di Ginevra la casa del Leone presenta la concept 508 Peugeot Sport Engineered. Si tratta di un prototipo a tre motori (uno a benzina e due elettrici) evoluzione della 508 fastback ibrida plug-in e che concentra le esperienze elettrificate della 208 Hybrid Fe del 2013 e della 308 R Hybrid del 2015. La prima ottimizzava i consumi con emissioni di appen 46 g/km di CO2, la seconda amplificava le prestazioni con 500 cavalli ed uno spunto da 0 a 100 orari di 4 secondi.



La sintesi di Giles Vidal, a capo dello stile di Peugeot, è chiara: «Questa concept car riflette la nostra visione di una nuova sportività in cui l’efficienza diventa la nuova eleganza». La Kryptonite aggiunge suggestioni ad un modello che punta ad esaltare il design della 508 berlina. Elementi fosforescenti battezzati con il nome dell'immaginario minerale legato alla saga di Superman sono stati impiegati per distinguere il prototipo e potrebbero in futuro caratterizzare la gamma.

Il prototipo è alimentato dal PureTech 200 abbinato a due unità a zero emissioni per complessivi 310 cavalli: 110 all'anteriore e 200 al posteriore. La concept 508 Peugeot Sport Engineered potrebbe diventare il primo modello della gamma elettrificata ad alte prestazioni annunciata lo scorso autunno dal costruttore. Con i suoi 500 Nm di coppia, il prototipo si posiziona «al livello di un veicolo convenzionale da 400 cavalli», fa sapere la casa transalpina. Che anticipa un'accelerazione da 0 a 100 di 4,3 secondi ed una velocità massima di 250 km/h. Il tutto a fronte di emissioni di CO2 di appena 49 g/km calcolate nel ciclo Wltp. E grazie alla tecnologia plug-in la vettura può percorrere fino a 50 km in modalità elettrica.

Rispetto alla 508 di serie, il prototipo ha un assetto ribassato e monta un impianto frenante con dischi anteriori ventilati da 380 millimetri con pinze a quattro pistoncini. Ha anche carreggiata allargate: 2,4 centimetri in più davanti e 1,2 dietro. Gli pneumatici sono Michelin Pilot Sport 4S 245/35 R20 montati su cerchi in alluminio da 20''. L'abitacolo è impreziosito dal Peugeot i-Cockpit, dall’head-up digital display da 12,3 pollici e dai sedili di contenimento “comfort-fit” rivestiti in Alcantara, come il resto degli interni. Lo schermo tattile capacitivo è da 10'' ed in colore Kryptonite.