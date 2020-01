Peugeot protagonista al Salone dell'auto di Bruxelles con la sua gamma elettrica ed ibrida

BRUXELLES - In attesa che la kermesse di Ginevra apra i battenti ad inizio marzo, spetta al Salone dell'auto di Bruxelles ad aprire la stagione delle esposizioni nel Vecchio continente. Dal 10 al 20 gennaio occhi puntati sulla monarchia del centro Europa per carpire quali saranno le novità “tangibili” dei prossimi mesi. Tra le case protagoniste c'è Peugeot, che porta nella capitale belga il nuovo Suv 2008 nelle sue versioni termiche ed elettrica. Una vera e propria anteprima in campo europeo. Ci saranno ovviamente anche la nuova 208 e la gemella totalmente elettrificata e-208.

Interessante poi la presenza del Concept 508 Peugeot Sport Engineered, che prefigura la nuova gamma di modelli “elettrificati” ad alte prestazioni prodotti in serie, sviluppati da Peugeot Sport, la divisione sportiva della Casa. Derivato dalla versione fastback della Nuova Peugeot 508 Plug-In Hybrid, dispone di quattro ruote motrici ed è equipaggiato con tre motori: un motore benzina PureTech da 200 cv e due motori elettrici, uno da 110 cv sull’asse anteriore e uno da 200 cv su quello posteriore.

Il Concept 508 Peugeot Sport Engineered beneficia dei vantaggi dell’ibridizzazione garantendo la possibilità di percorrere in modo 100% elettrico fino a 50 km (secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP).

Novità pure sul fronte delle biciclette a pedalata assistita per Peugeot. Infatti la casa del Leone rampante “approfitta” della vetrina belga per presentare la eT01 FS Crossover PowerTube e la eC01 PowerTube D9. La prima è una bici da trekking con sospensioni idrauliche anteriori e posteriori, perfetta per il fuoristrada. La seconda è invece una bicicletta da città.