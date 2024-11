Peugeot, arriva la nuova 5008: il Suv a 7 posti del Leone ora è anche elettrico. Ha fino a 660 km di autonomia

Nuovo pianale, misure cresciute, stile aggiornato, abitacolo tanto spazioso da poter ospitare tre file di sedili e assicurare 7 posti; motori a benzina ibridi (mild-hybrid o plug-in) e full electric declinati nelle potenze di 136, 197 e 210 cavalli. E’ su queste basi che è stato sviluppato il progetto di profondo restyling della Peugeot 5008, sorella maggiore della 3008 costruita nello storico stabilimento francese di Sochaux sfruttando la piattaforma STLA Medium, la prima delle quattro nuove architetture multi-energia di Stellantis.

Rispetto al modello che va a sostituire, la nuova 5008 conserva invariata solo la larghezza (1,89 metri), mentre cresce in lunghezza di 25 cm, fino a sfiorare i 4,80 metri. Quanto basta per consentire anche un aumento del passo (la distanza tra l’asse delle ruote anteriori e posteriori) di ben 16 cm (2,90 metri in tutto), a beneficio dell’abitabilità interna, che rappresenta senza ombra di dubbio un “valore aggiunto” qualificante. Se aggiungiamo anche il plus in altezza (1,69 metri, +5 cm rispetto al modello uscito di produzione) si avrà chiaro il quadro di un’auto nata per assicurare spazio e comfort non comuni e in grado di dare continuità ai successi commerciali registrati dal modello uscente.

Della 5008 finita in pensione la nuova riprende in buona parte le linee della grande griglia frontale, con elementi tridimensionali e “l’artiglio” sotto ai fari Pixel LED, che adattano il fascio luminoso in base al traffico per non abbagliare le altre auto provenienti in senso opposto. Le fiancate restano massicce, mentre la parte posteriore è stata rivisitata, anche in funzione della funzionalità legata alle capacità di carico e all’abitabilità. Un valore, questo, che fa della nuova 5008 un’auto straordinariamente comoda, spaziosa e versatile. Il responsabile dello stile Peugeot, Yann Beurel, ha tenuto a sottolineare, tra l’altro, che “è stato fatto di tutto per evitare un eccessivo appesantimento della linea, che avrebbe fatto assomigliare l’auto al genere MPV. Volevamo ottenere spazio per sette persone senza compromettere il dinamismo di quest’auto dal punto di vista estetico”.

La nuova Peugeot 5008 conserva dunque una linea piacevole e non eccessivamente appesantita, anche se un po’ più squadrata e con il lunotto verticale per dare spazio alla terza fila di sedili. Una particolarità, questa, che regala l’esclusiva abitabilità per 7 persone su tre file, lasciando spazio anche per i bagagli. Ciò detto, con tutti e sette i posti in uso il vano bagagli offre 259 litri, ma è possibile sollevare il pavimento e riporlo dietro ai sedili liberando spazio per due borse morbide. I litri a disposizione diventano 748 ripiegando la terza fila e salgono a 1.815 nella disposizione a due posti, con le sedute della seconda fila (reclinabili in modo indipendente) abbattute. I sedili centrali sono anche scorrevoli, per dosare i centimetri a disposizione di gambe e piedi tra seconda e terza fila; tuttavia, a differenza della serie precedente, le sedute non sono indipendenti ma frazionate 60/40 e solo le due esterne hanno gli Isofix.

Com’è facile immaginare, se a bordo prendono posto soltanto adulti, inevitabilmente tocca scendere a compromessi sulla comodità dei due posti supplementari in coda. Discretamente agevole, invece, l’entrata e l’uscita dall’ultima fila: il sistema easy access permette di reclinare il sedile centrale in una mossa, sollevando con le dita un’apposita leva.

Ma lo spazio non è l’unico valore apprezzabile nel grande abitacolo della nuova Peugeot 5008. A bordo del nuovo Suv francese resta confermato lo scenografico Panoramic i-Cockpit con uno schermo curvo da 21 pollici che integra il quadro strumenti e l’infotainment. Apple Car-play e Android Auto sono wireless, c’è l’assistente vocale integrato con l’intelligenza artificiale di Chat-GPT ed è presente il sistema di telecamere a 360 gradi Visio-Park. La luce d’ambiente situata sopra la plancia, inoltre, aumenta il senso di spaziosità dell’abitacolo, mentre il volante compatto e di aspetto sportivo (riscaldabile di serie) presenta i paddle per regolare la frenata rigenerativa. Non mancano tendine avvolgibili nei finestrini e il climatizzatore trizona con la regolazione separata per i posti dietro.

Per la versione elettrica, che già nell’allestimento Allure include tra le dotazioni i rivestimenti misto Tep e tessuto, keyless, sensori di parcheggio, telecamera posteriore, proiettori a Led e cerchi da 19 pollici, sono presenti due schermi da 10 pollici integrati in un’unica struttura. La connettività, invece, è garantita dallo stesso sistema i-Connect delle versioni ibride, che effettua il mirroring wireless dei protocolli Apple Car-Play e Android Auto. Sotto questo profilo, ma non solo, fa un salto di qualità la versione GT, includendo nel pacchetto i-Connect Advanced pure il navigatore (fornito da TomTom) con EV Planner e l’assistente vocale che può contare sull’intelligenza artificiale di Chat-GPT.

La versione GT si riconosce dalla verniciatura bicolore con tetto a contrasto, dai proiettori Pixel-LED, dai cerchi da 20 pollici, dai sensori di parcheggio anteriori, dai rivestimenti in alcantara, dai sedili e volante riscaldati, illuminazione ambiente, caricatore per smartphone a induzione e sistema d’infotainment avanzato. Apprezzabili anche il Panoramic i-Cockpit con wide-screen da 21 pollici e i comandi a sfioramento personalizzabili, posizionati al centro della plancia. Tra gli optional spicca il tetto panoramico apribile che, con una tendina a scorrimento elettrico, permette di regolare la luminosità delle sedute conferendo all’ambiente un’apprezzabile luce naturale.