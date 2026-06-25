Peugeot, due Leoni protagonisti: casa francese è partner della Mostra del Cinema di Venezia fino al 2028

Peugeot entra ufficialmente tra i protagonisti della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia con il ruolo di Sponsor Ufficiale Automotive e Auto Ufficiale della manifestazione per le edizioni dal 2026 al 2028, a partire dall'83/a edizione, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. L'intesa porta il marchio francese al centro di uno degli appuntamenti cinematografici più prestigiosi al mondo, rafforzando il legame tra il brand e la settima arte. Una scelta che si inserisce nella strategia internazionale dell'azienda, sempre più orientata a sostenere il mondo del cinema e della cultura. Durante il festival, Peugeot metterà a disposizione una flotta di 40 veicoli per il trasporto di attori, registi e ospiti al Lido di Venezia.

Inoltre, il marchio beneficerà di una forte visibilità grazie alla presenza di un proprio modello sul tappeto rosso e all'esposizione della concept car Polygon davanti al Palazzo del Cinema. La partnership prevede anche la presenza del brand sui canali ufficiali della manifestazione, dai materiali promozionali alle piattaforme digitali, consolidando il ruolo del marchio francese all'interno di un evento di rilevanza internazionale. L'accordo con Venezia per Peugeot si aggiunge alle collaborazioni già avviate con importanti manifestazioni cinematografiche europee, confermando l'obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mondo del grande schermo e di associare il marchio ai valori di creatività, emozione ed eccellenza.